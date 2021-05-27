Tatar: Güvenin göstergesi

Dr. Suat Günsel Girne Koleji, dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve diğer bazı bakan ve yetkililerin de katıldığı törenle açıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Günsel, Yakın Doğu Oluşumunun gelecek nesillerin yetiştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, güçlü devletlerin ancak güçlü kurumlar ve güçlü bireylerle mümkün olabileceğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkeye eğitim yanında birçok alanda yatırımlarıyla büyük katkılarda bulunduğunu belirttiği Günsel ailesine teşekkür etti.

Amcaoğlu, pandemi nedeniyle birçok alanda birçok sorunun yaşandığı süreçte, devletin çalışmaları ve Günsel ailesinin 6 ilçede 6 okul projesiyle, çok kısa bir sürede 14 yeni okul ve 5895 öğrenci kapasitesine ulaşıldığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, mücadelede başarılı olmanın en önemli yolunun, yeni nesillere çok iyi bir eğitim vererek onları üreten, düşünen bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.



Başbakan Ersan Saner de, ülkenin gelişmesi için 43 yıldır birçok alanda birçok yatırımı hayata geçirdiğini belirttiği Günsel ailesi ve Yakın Doğu oluşumunu kutladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, da, Suat Günsel ve ailesinin, birçok alanda, yatırımlar yaptığını belirterek, ülkeye katkılarından dolayı teşekkür etti.Yıllar önce Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadan hiçbir şey olamayacağını, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmanın anlamsız olduğunu savunan önemli figürler ve siyasiler olduğunu söyleyen Tatar, kendilerinin her zaman bu düşünceye karşı çıkarak, TC desteğiyle, KKTC’nin gelişmesi, halkın umut dolu bir geleceğe kavuşması için, yatırımların hayata geçirilmesini, savunduklarını anımsattı.Tatar, yatırımların devamını, ülkedeki istikrara güvenin göstergesi olarak değerlendirdi.