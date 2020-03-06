Avrupa'nın en büyük havayolu şirketleri corona virüs salgınından ciddi oranda etkilenirken,

İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan 2'sini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri Flybe iflasını açıkladı.

Havayolu şirketi, bütün uçuşların fiziki olarak durdurulduğunu ve şirketin ticarete son verdiğini duyurdu.

İflas kararının açıklanmasıyla yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı.

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketleri corona virüs salgınından ciddi oranda etkileniyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), corona virüsün küresel havayolu şirketlerini nasıl etkileyeceğini açıkladı.

IATA'ya göre havacılık sektöründe corona virüs kaynaklı 63 milyar dolar ila 113 milyar dolar arasında bir gelir kaybı bekleniyor.

Flybe iflasını açıkladı

Öte yandan IATA açıklamasından hemen önce İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan 2'sini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri Flybe'den bir duyuru geldi. 1979 yılından beri faaliyet gösteren ve İngiltere ve Avrupa'da toplam 79 havaalanına yaklaşık yılda 8 milyon yolcu taşıyan Flybe, iflas ettiğini açıkladı.

Merkezi Exeter’de bulunan Flybe’den yapılan açıklamada hava yolu şirketinin iflas ettiği belirtilirken, yolculardan havaalanlarına gitmemeleri istendi.

İflas kararının açıklanmasıyla yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı.

Daha önce sıkça mali sorunlarıyla gündeme gelen şirketten yapılan açıklamada son dönemde yaşanan corona virüs salgınının da şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

Flybe Üst Yöneticisi Mark Anderson ise, “Her tür çabamıza rağmen, şu anda başka bir alternatifimiz yok. Faaliyetimize devam etmemizi sağlayacak uygulanabilir bir çözüm bulmakta başarısız olduk.” İfadelerini kullandı.

Belirgin bir düşüş var

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Ryanair, British Airways ve EasyJet yetkilileri corona virüsüne bağlı olarak ciddi gelir kayıpları olabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

EasyJet CEO'su Johan Lundgren, ''Özellikle corona virüsün yoğun olarak belirdiği İtalya'nın kuzey kesminde taleplerin azaldığını gördük ve şimdi de salgın ülkenin diğer kesimlerine sıçradı'' yorumunda bulundu.

IAG'nin sahibi Willie Walsh de İtalya pazarında çok büyük bir düşüşün olduğunu belirtti. Ancak Walsh, pazarın yakın zamanda tekrar istikrar kazanmasını ve toparlanmasını beklediklerini söyledi.

