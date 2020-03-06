Diyalog sürmeli

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğü, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kaplarını geçici olarak kapatma kararının, adanın her iki tarafındaki halkta yarattığı rahatsızlıktan endişe duyduğunu ifade etti.

UNFICYP açıklamasında, Kıbrıslı Türk ve Rumların diyaloglarının ve 17 yıldır taraflar arasında önemli bir güven yaratıcı önlem olan geçiş kapılarının açılması konusundaki fikir birliğiyle koordinasyonun sürmesine yönelik gerekliliğin devam ettiği de vurgulandı.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BM’nin halk sağlığını olumsuz etkileyecek konularda etkili önlemler alınmasını desteklediği ifade edilen açıklamada, ancak tarafların durum karşısında yakın koordinasyon içerisinde hareket ederek ortak tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

Sınır kapıları pazartesiye kadar kapalı

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum tarafının dört geçiş noktasının kapalı kalma yönünde aldığı tek yanlı kararın, Pazartesine kadar uzatıldığını açıkladı.

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün gerçekleştirilen Rum Ulusal Konsey toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Corona virüs salgını nedeniyle daha önce geçici olarak kapatılan dört sınır kapısının Pazartesine kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladığını yazdılar.

Meclis, sınır kapıları için toplanıyor

Bu arada, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün Teberrüken Uluçay’ın Başkanlık edeceği 2 toplantı gerçekleştirilecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, ilk toplantıda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Parlamentosunda temsil eden Milletvekilleri ile yarın saat 13.00’de bir araya gelecek.

Toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin dört sınır kapısını kapatması kararı sonrası yaşanmakta olan süreç ele alınacak.

Arasta bölgesinde faaliyet gösteren esnafın, kapıların kapanması sonrası yaşadığı sıkıntılar ve Meclis’e toplu olarak sundukları yazı da görüşülecek.

Toplantıya UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Fikri Toros ile HP Milletvekili Erek Çağatay’ın katılması bekleniyor.

Meclis’te yine Uluçay’ın Başkanlık edeceği bir diğer toplantı da Anayasa değişikliği için yasa önerisinin detaylarını görüşmek amacıyla 20 Şubat’ta yine Meclis’te yapılan toplantının devamı niteliğinde bugün saat 14.30’da olacak.