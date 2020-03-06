‘Çatı aday önerdik kabul etmediler’

Melis GÜNEL

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Enver Dinçoğlu, Diyalog Medya Grubu’nu ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Müessese Müdürü Sezgin Madencioğlu ve Haber Müdürü Aytuğ Türkkan ile bir araya geldi.

Ziyaretin gündeminde 26 Nisan’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı.

Ziyarette ilk sözü alan MDP Başkanı Büsküvütçü, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik partisinin aday göstereceğini açıkladı. Kendi adayları ile seçimde yer alacaklarına dikkat çeken Buray Büsküvütçü, çatı aday konusunda bir sonuca varılamadığı için 15 Mart Pazar günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salonu 4’te Cumhurbaşkanı adayı Dr. Fuat Türköz Çiner’in resmen adaylığını ilan edeceklerini vurguladı. Büsküvütçü, Çiner’in bu sürece nasıl dahil olduğu çerçevesindeki süreç dahil olmak üzere seçimi kazandığı taktirde, nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağının izahatını yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Akar: Seçimler kritik bir süreçte yapılıyor

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da, Dr. Fuat Türköz Çiner’e başarı dilerken, seçimlerin kritik bir süreçte yapıldığını vurguladı. “Seçimler demokrasinin bir gereğidir” diyen Akar, ülkede çok sık seçim yapılmasına rağmen hiç olmazsa Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yılda bir gerçekleştiğine dikkat çekti.

Reşat Akar çok sayıda adayın bu seçimde yarışacağının görüldüğünü ifade ederek bu konuyu eleştirdi. “Aynı ideolojiyi paylaşan fakat farklı gruplarda bulunan adayların da olduğunu vurgulayan Akar; küçük bir ülke olan KKTC’de seçmeni de yorduğunu kaydetti.

Reşat Akar, “Gönül arzu eder ki bir tane sol gruptan bir tane sağ gruptan aday çıksın, bir de ortadayım diyen toplam 3 kişi çıksın” derken, 26 Nisan seçimlerinde aday sayının 10’u bulacağını söyledi. Akar; bu rakamın ülkeye göre fazla olduğuna dikkat çekti.

Akar, seçim sonrasında bizleri bekleyen çetin bir sürecin yaşanacağını belirtirken, bu süreç içerisinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere sınır kapıları ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olası müzakere sürecine de hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.