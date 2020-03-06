4 adet kitap bastırıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, toplumsal boyutta kişisel gelişime destek projesi başlattı.

Komisyon, çocuk ve ailelere yönelik projede, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, okullar, kurumlar ve işletmelerle işbirliği yapılarak ailelerin kişisel gelişim konusunda bilgilendirilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında 4 adet 20-50 sayfa arasında kitap bastırıldı.

Sevgi Adası Kuzey Kıbrıs Bilinçlendirme Seferberliği projesi, son iki yıldır sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olan bölgelerdeki çocuk ve ailelere yönelik sürdürülen “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” isimi çalışmanın ada geneline taşınması olarak tanımlandı.

Projeyle ilgili komisyon binasında basın toplantısı düzenlendi.

Karaokçu, çalışmaları anlattı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, toplantıda yaptığı konuşmada, komisyon olarak toplumu tehdit eden her tür riske karşı korumak için eğitim, ailelere destek ve yasa çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

En büyük hedeflerinin bir tanesinin kişisel gelişim olduğunu ifade eden Karaokçu, “Çocuk, genç ve ailelerimizi kişisel olarak güçlendiremezsek bu risklere karşı daha zayıf bir toplum olacağımız inancındayız” dedi.

Madde bağımlılığında istismar ve şiddetin çok önemli bir etken olduğunun yapılan çalışmalarda ortaya çıktığını ifade eden Karaokçu, bu nedenle 2020’de istismar konusunda çocuk ve toplumun eğitimi konusunda ciddi adımlar atacaklarını söyledi.

Karaokçu, başbakan Ersin Tatar’a Komisyonun çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Proje Koordinatörü Marziye İlhan ise her çocuğun risk altına olduğunu, ailelerin doğru bildiği yanlışların bulunduğunu ifade etti.

İlhan, “Çocuklarımızı doğru yönlendiriyoruz derken bir bakıyoruz farklı noktalarda gidiliyor” dedi

İlhan, İskele’de rehber öğretmenler, Geçitkale Belediyesi, Hak-Sen, Atleks Sanverler Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu’yla programların yapıldığını ifade etti.