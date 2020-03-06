‘Amaç başka’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapanması nedeniyle mağduriyet yaşayan Arasta bölgesinde incelemede bulundu, esnafın şikâyetlerini dinledi ve son gelişmeleri aktardı.

Avrupa Birliği ile temaslarının devam ettiğini ve Rum tarafıyla da görüştüklerini söyleyen Akıncı, diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, önceki gün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar ile bir görüşme yaptığını ve konuyu ona da aktardığını söyledi.

Koronavirüsle ilgili tüm dünyayı ilgilendiren bir konuyla karşı karşıya kalındığını söyleyen Akıncı, bu durumu hafif almadıklarını, tedbir alınmasının gerekliliğine inandıklarını ancak bu tedbirin sınır kapatarak alınmasının yanlış olduğunu belirtti.

Akıncı önceki gün Anastasiadis’in kendisini arayarak Türkiye’den gelen mültecilerle ilgili şikayette bulunduğunu söyleyerek, göçmenlerin Lokmacı ve Derinya’dan değil kaçak yollardan geçtiklerini, organize şekilde güneye yollanmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Akıncı, BM, AB ve Rum tarafının kendi içinde kimsenin karara destek vermediğini dile getirerek, Derinya ve Aplıç Kapılarını Anastasiadis ile birlikte büyük emeklerle açtıklarını anımsatarak, bu kapatma kararının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Yanlış bir adım atıldı

Akıncı, “Yanlış bir adım atıldı, Pazartesi güne kadar bekleyelim ve umalım ki bu kararı değişsinler. Temennim kısa sürede bu yanlıştan dönülmesidir” dedi.

Turizmin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ve hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Akıncı, “Zor bir dönemden geçeceğiz” dedi.

Kapatma kararının yanlışlığına dikkat çekti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararının yanlışlığına dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı birer mektup gönderdi.

Dernekler yöneticileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kültür-sanata değer vermeyen toplumların sağlıklı gelişemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkedeki kültür-sanat derneklerinin başkan, yönetici ve temsilcileri ile bir araya geldi. Geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönem vizyon ve hedeflerini paylaşan Akıncı, katılımcıların görüş ve düşüncelerini dinledi, sorulara yanıtlar verdi.

Halkın yeniden görev vermesi halinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve bireylerle başlatılan diyalog ve katkıların süreceğini belirten Akıncı, bugüne kadar bu alanda yaptıklarının kendilerine daha iyisini yapma şansı verdiğini kaydetti. Sanatın her alanında çok başarılı çocuklar, gençler, sanatçı ve örgütler olduğunu belirten Akıncı, toplumun gelişmesi adına, kültür ve sanata katkı yapmaya devam edeceklerine ve hep beraber çok daha güzel işlere imza atılacağına inanç belirtti.