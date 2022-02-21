2022 Bitcoin’e yaramadı

2022 kripto para yatırımcıları için şu ana kadar fazlasıyla üzücü oldu. Bitcoin bu yıl yüzde 20 değer kaybederken, Ethereum'daki düşüş yüzde 30'u buldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri 471 milyar dolar geriledi. Kripto paralar sık sık 'dijital altın' veya 'dijital güvenli liman' olarak tanımlansa da piyasa son zamanlarda altından çok ABD hisse senedi piyasalarına paralel bir seyir izledi. Altının ons fiyatı yüzde 3.74 yükselirken Nasdaq yüzde 14.4 düştü. Goldman Sachs, JP Morgan gibi dev bankalar uzun vadede yükseliş beklentilerini korurken Nouriel Roubini, Peter Schiff gibi ünlü ekonomistler 'Bitcoin balonunun' patlayacağını iddia etmeye devam etti.

2022 yılı şu ana kadar kripto para yatırımcıları içi oldukça olumsuz geçti. Bitcoin geçen yıl kasım ayında 68.789 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

100.000 dolarlık psikolojik seviyeye ne zaman ulaşılacağı tartışılırken gelen kâr satışları, Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği sert kısıtlamalar ve Fed'in ufukta görülen sıkılaştırma hamleleri Bitcoin'de düşüş trendinin başlamasına yol açtı.

Bitcoin 2021 yılını 46.306 dolardan kapattı. Ancak düşüş 2022'de de devam etti. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası 22 Ocak'ta kısa bir süreliğine de olsa 35.000 doların altını gördü. Bu seviyeden tepki alımları geldi.

Bitcoin geçen hafta 45.000 doların üzerini görse de bu seviyede tutunamadı ve bugün itibarıyla 38.270 dolara geriledi. 2022 genelinde Bitcoin yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Riskli varlıklar olarak görülen kripto paraların güçlü bir yükselişe geçmesinin önündeki en önemli etken yine Fed oldu.