Demokrat bir başkandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan, Meclis üyeleri ve çalışanları, eski Başkan Burhan Yetkili’yi düzenlenen anma töreni ile son yolculuğuna uğurladı.

Verilen bilgiye göre, 74 yaşında hayatını kaybeden Yetkili, 1990-1994 yılları arasında LTB Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Anma törenine UBP Lefkoşa Milletvekilleri Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Alişan Şan, LTB Başkanı Mehmet Harmancı eski LTB Başkanları Kutlay Erk ve Cemal Bulutoğluları, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, mevcut ve eski Belediye Meclis üyeleri, LTB çalışanları, ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Burhan Yetkili’nin kardeşi Ekrem Yetkili kardeşinin hayatı boyunca hep çalışmış bir insan olduğunu, müteahhit olarak belediye başkanlığına aday gösterildiğini ve kazandığını, bu süreçte de adaletli bir tutum izlediğini belirtti.

Ekrem Yetkili, Burhan Yetkili’nin belediye başkanlığı öncesinde şirketi ile de önemli hizmetlerde bulunduğunu, belediye başkanlığında döneminde de Belediyeler Birliği’ni kurduğunu, Belediyeler Yasasının değiştirilmesine öncülük ederek emlâk vergisinin getirilmesini sağlayıp tüm belediyelere iş yapma becerisi kazandırılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Ersoy: Parti rozetini çıkarmıştı

Başkanlığı döneminde Yetkili ile birlikte çalışan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) kurucusu Yaşar Ersoy da Yetkili’nin çok zor bir dönemde göreve geldiğini, o zor dönemi rasyonel, akılcı bir şekilde ve en önemlisi bir insan olarak, parti rozetini çıkarıp demokrat bir anlayışla geçirdiğini belirtti.

Harmancı: Adını yaşatacağız

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eski başkanlardan Yetkili’nin ülkenin kutuplaştığı çok zor bir dönemde görev aldığını ve demokrat kişiliği ile herkesin sevgisini kazandığını söyledi.

Yetkili’nin sadece belediye başkanlığı ile değil, ilklere imza atmış bir müteahhit olarak hatırlanacağına vurgu yapan Harmancı, Emek İnşaat’ın mimar ve mühendislerin adeta bir okulu gibi durduğunu ve beraber çalıştığı insanlara özgürlük ve karar alma yetkisi sunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Burhan Yetkili’nin naaşı alkışlar eşliğinde Lefkoşa Kabristanlığına defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı. Yetkili Lefkoşa Kabristanlığındaki törenin ardından defnedildi.

Sucuoğlu: Büyük üzüntü duydum

Bu arada Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, “UBP’den 1990 Yılı’nda Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na seçilen, görevi süresince, Lefkoşa için unutulmaz çalışmalar yapmış, gerek siyasette gerek iş ve sosyal yaşamda çok sevilen Burhan Yetkili’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Nur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Maneviyatı bizler için unutulmaz değerdedir.” ifadelerini kullandı.