Vedaları üzdü

Karpaz bölgesinin sevilen ve tanınan ismi KKTC Ankara Büyükelçiliğinde Müşavir olarak görev yapan Nurettin İskender (74), Çiftçiler Birliğinin öncü isimlerinden Hüseyin Kabakçı (82) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) çalışanlarından Günay Aslan (55) hayatını kaybetti hayatını kaybetti.

Nurettin İskender geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. İskender'in Ankara'da defnedileceği öğrenildi. Uzun yıllar Karpaz'da öğretmenlik yapan Nurettin hocanın vefatı bölgede büyük üzüntü yaşattı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak İskendir’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Yeşilırmak mesajında şunları ifade etti:

“Değerli büyüğümüz Nurettin İskender hocamızın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Çok üzgünüm. Nurettin hocam Sipahi köyümüzün yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Uzun yıllar burada öğretmenlik yaptı ve Ankara KKTC Elçiliğinde görev yapmaktaydı. Her zaman ülkemize köyüne geldiğinde mutlaka belediyemize uğrardı ve oturur uzun uzun konuşurduk.

Gerçekten üzücü, beklenmedik zamanda ve genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.

Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun güzel insan...”

Öncü bir isimdi

Eski Çiftçiler Birliği Başkanı Alican Kabakçı’nın babası Hüseyin Kabakçı hayatını kaybetti. Kendisi de eski Çiftçiler Birliği yönetiminde yer alan Hüseyin Kabakçı, Çiftçiler Birliğinin öncü isimlerinden birisiydi. Kabakçı’nın vefatı ailesini ve dostlarını üzdü.

Aslan’ın vefatı üzdü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) çalışanlarından Günay Aslan 55 yaşında hayatını kaybetti. Aslan’ın vefatı sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını üzdü.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 13:23