‘Acı’ ama gerçek

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı geçtiğimiz haftaya nazaran düştü, bazılarının ise cep yaktı. Acı biber kilosu 60 liradan satışa sunuldu, geçtiğimiz hafta fiyatı 25 lira olan salatalık ise 18 liradan alıcı bekledi. Bakla 35, patlıcan 30 liralık fiyatıyla pahalı ürünler arasında yerini alırken, kış meyvelerinden olan portakalın 4 liraya satılması alıcı bulmasını kolaylaştırdı. Bazı ürünlerin az da olsa ucuzlamasından memnun olan vatandaşlar, acı biberin yanına yaklaşmadı. İlk kez biber fiyatının bu kadar arttığını ifade eden vatandaşlar, “Görünce şok olduk” dedi. Vatandaşlar, pahalılığın büyük bir sorun haline geldiğini ifade ederken, yeni kurulan hükümetten beklentilerini de dile getirdi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları söyledi;

Ne dediler…?

Eren İstanbullu

“Fiyatlar çok pahalı, ekonomi uçtu gidiyor. Asgari ücretle çalıştığım için iradeli yaşamaya çalışıyorum, maalesef ki istediğim ürünleri rahatlıkla alamıyorum. Fiyatlarda düşüş göremiyorum. Bu gün pazarda alabildiğim tek ürün 2 kilo portakal oldu. Vatandaş olarak yetkililerden fiyatlarda denetim sağlamalarını talep ediyoruz.”

Hatice Dikmen

“Market fiyatlarına oranla pazarda istediğimiz fiyatlara uygun ürünler bulma imkânımız daha fazla. Denetim yapılmıyor, bu nedenle fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Genel olarak fiyatlara baktığımızda hep üst seviyede gidiyor. Asgari ücretlinin durumu gözetilmiyor. Yeni kurulacak olan hükümetten beklentim yetkililerin denetim yapması ve herkesin bütçesine uygun, orantılı fiyatlar belirlenmesidir.”

Meryem Atakan

“Pazardaki bazı ürünler, marketlere oranla daha uygun fakat yine de fiyatlar çok pahalı. Alım gücü çok düşük. Pahalılık nedeniyle, paranın bir değeri kalmadı, bu durum halk için çok büyük bir sorundur. Yeni kurulan k hükümet pahalılığı durdurulursa herkes de çok mutlu olur. Halka yeterince emeğinin karşılığı verilirse mutlu ve huzurlu olacak.”

Mukaddes Arar

“Pazarda daha taze ve biraz daha uygun ürünler bulabiliyorum. Fiyatlar her yerde çok pahalı. Sadece çok küçük fiyat oynamaları oluyor. Yeni hükümet kuruldu, umarım ekonomiye yönelik iyi adımlar atar. Halk olarak pahalılığa bir çözüm bulunmasını talep ediyorum.”

Selçuk Uzun

“Fiyatlarda indirim olmasına rağmen yine marketlerdi ücretlerle aynı, hiçbir fark göremiyorum. Pazarların bir ucuzluğu kalmadı. Halkın alım gücü düştü. Yeni hükümet her konuda indirime gitmeli ve zamları durdurmalı, bu konuda denetim yapılmalıdır.”

Erdoğan Günalp

“Gerçekçi olmak lazım ki tüm halkın alım gücü düştü, kimse istediği her ürünü rahatlıkla alamıyor. Pazara gelenler elleri boş dönüyor. Alınan maaşlar, giderleri karşılamıyor. Yeni kurulanhükümet, memleketimizin gerçek sorunlarıyla uğraşırsa bir ümit var. Vatandaş olarak hükümetten talebim ekonomiyi düzeltsinler, asayişi sağlasınlar ve sosyal devlet olsunlar. Bu talepler olursa bize yeter.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Havuç: 7 lira

Brokoli: 20 lira

Lahana: Tane 10 lira

Domates: 10 lira

Enginar: Tane 5 lira

Mandalina: 6 lira

Salatalık: 18 lira

Portakal: 4 lira

Elma: 9 lira

Patates: 11 lira

Soğan: 3 lira

Armut: 20 lira

Limon: 3 kilo 10 lira

Nar: 10 lira

Mantar: 40 lira

Acı Biber: 60 lira

Çilek: 60 lira

Kabak: 15 lira

Bakla: 35 lira

Patlıcan: 30 lira