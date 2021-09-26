276 milyar dolar silindi

Son 1 haftada Bitcoin, yatırımcısına yüzde 12 kaybettirirken, Ethereum'daki düşüş yüzde 17'yi buldu. Özellikle Çin'den gelen haberlerle sarsılan kripto paraların toplam piyasa değeri 276 milyar dolarlık düşüşle 1.9 trilyon dolara geriledi. Bu fırtınalı haftada bile piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 10 tanesi yatırımcısını güldürmeyi başardı…

Kripto paralar açısından son derece fırtınalı bir hafta geride kalıyor.

Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın borçlarının temerrüde düşmesi ihtimaliyle küresel ölçekte bir varlık satışı gerçekleşti.

Bitcoin de bu satışlardan payını aldı ve çarşamba günü kısa bir süreliğine de olsa 40.000 doların altını gördü. Ancak bu seviyeden başlayan tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Cuma günü Bitcoin 45.000 dolarlık kritik seviyeyi zorlarken Çin'in kripto para işlemlerine ve varlıklarına yönelik yasaklar getirdiği açıklandı.

Bu haberin etkisiyle Bitcoin 41.000 doların altına geriledi. Ancak bugün itibarıyla yeniden 42.800 doları aştı. Bu zorlu haftada Bitcoin dolar bazında yatırımcısına yüzde 12 kaybettirdi. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 17'yi buldu. Cardano'daki kayıp yüzde 2 ile sınırlı kaldı.



