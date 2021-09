Sürücüler yollarda perişan oluyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Lefkoşa Sanayi bölgesine giriş ve çıkış hakkı tanınması ancak belirlenen güzergâhın asfaltlanmamış olması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özel bir koleje, Organize Sanayi Bölgesine ve Lefkoşa Küçük Sanayi Bölgelerine, Gönyeli çemberine girmeden Lefkoşa’ya kolayca ulaşım sağlayabilecek yolun toprak olarak bırakılmasına vatandaşlardan tepki geldi. Başkent Lefkoşa’da birçok noktaya ulaşımı kolaylaştıran yolun asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar, “Yol bu hali ile hem sürücüleri hem de araçları perişan ediyor” dedi.

Vatandaş ne dedi…?

Nevzat Yankın:

Bu yolu sıklıkla kullanıyorum. Bir kamu yolunun bu şekilde bırakılması çok kötü bir durumdur. 500 metrelik yeri asfalt dökemedikleri için sürücüler olarak zor anlar yaşıyoruz. Yarın kış geldiğinde burası ne olacak düşünmek bile kötü. Trafiği rahatlatmak adına yapılan yolda ciddi eksiklikler var. Kuzey çevre yolu üzerinden Sanayi Bölgesi’ne giriş olduğunu belirtilmiş ve yüzlerce araç bu yolu kullanarak ya buradaki okula ya da sanayi bölgelerine gitmeye çalışıyor. Bir an önce en azından bu küçük bölümü olsun asfaltlamaları gerekiyor…

Aysu Göksan:

Bu yolu her gün günde iki kez kullanarak buradaki okula geliyoruz ancak içler acısı bir yol. Ayrıca bu yol trafiği rahatlatmak adına yapılsa da çok fazla tercih etmemeye çalışıyoruz. Araçlarımız zarar görüyor çünkü toprak bir yolda gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Umarım bir an önce okula ve sanayi bölgelerine girişi olan bu yol asfaltlanarak düzeltilir…

Mahmut Erdem:

Bu yolu sürekli kullanıyorum. Benim gibi çok insan da bu yolu kullanarak gidip geliyor ancak yol gidilecek durumda değil. Girne’den gelip Lefkoşa’ya gitmek isteyen kişiler Gönyeli çemberine girip trafik oluşturmak yerine bu yolu tercih ediyor. Burada okul ve iki sanayi bölgesine giriş olsa da yol asfaltlanmadığı için işi daha da zorlaştırıyor. 1 kilometre bile olmayan yolun bir an önce asfaltlanması gerekiyor çünkü takip edilirse çok sayıda araç bu yolu kullanıyor…

Ayer Savoğlu:

Günde dört kez bu yolda gidip geliyorum. Sanayi bölgesine ulaşmak için bu yolu kullanıyorum ancak benim gibi yüzlerce araç sürücüsü ya sanayi bölgelerine ya okula ya da Lefkoşa’ya ulaşım amaçlı bu yolu kullanıyor. Çok az bir yerdir ve bir an önce asfaltlanması gerekiyor. Umarım bu durumu görürler ve bir çalışma yaparlar…

Can Gazi:

Bu yolu her gün kullanıyorum. Girne’de kalıyorum ve çocuğum buradaki okula gittiği için mecburen bu yolu kullanıyoruz. Kuzey çevre yolu üzerinden buraya bir yol var ve yolda da sanayi bölgesine gittiğini belirten bir tabela var ancak asfaltlanmadığı için sıkıntılı bir yol oldu. Yol şu anki haliyle böyle bir de yağmur yağdığında düşünmek bile istemiyorum. Bu yolun asfaltsız olan vbe çok kısa bir mesafe olan bölümünün de asfaltlanmasını istiyoruz…

Polat Oduncu:

Hamitköy’de kalıyorum oğlum da burada okuduğu için mecburen bu yolu kullanıyoruz. Kuzey çevre yolundan buraya bir giriş verdiler ve Sanayi bölgesine çıktığını da belirttiler ancak bir süre sonra burada bomba düşmüşçesine bir yol ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu yol nedeniyle araçlarımız zarar görüyor. Benim gibi yüzlerce kişi bu yolu kullanıyor ve bu kadar küçük bir mesafe için insanlara işkence çektiriyorlar. Bir an önce bu yol asfaltlanmalıdır…