AB’den tam destek

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasındaki elektrik şebekelerinin birleştirilmesi ve daha temiz enerji üretilmesi için ileri adımlar atılırken, Kuzey Kıbrıs’ın zirvesinde hala halkı zehirleyen Teknecik santraliyle yola devam tartışması yürütülüyor.

Dört ülkenin elektrik şebekelerini birleştirme ve doğal gaz ile üretim konusundaki projesine Avrupa Birliği de maddi ve manevi destek veriyor.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasındaki elektrik şebekelerinin birleştirilmesinin öngörüldüğü “EuroAfrika Interconnector” projesi ile Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki şebekenin birleştirilmesinin öngörüldüğü “EuroAsia Interconnector” projesinde ilerlemenin devam ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Şakir el Markabi’ye 8-14 Ekim tarihleri arasında Güney Kıbrıs ile Mısır arasında elektrik şebekesi bağlantısı konusunda memorandum imzalanması amacıyla Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi yönünde gönderdiği davete vereceği yanıtı beklediğini belirtti.

Gazete ayrıca, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında, Yunanistan’da konuya ilişkin bir üçlü zirvenin gerçekleştirilmesinin de öngörüldüğünü aktardı.

İsrail’le elektrik şebekelerinin birleşmesi projesi olan EuroAsia İnterconnector projesinde ise AB tarafından 7 Eylül tarihinde ihale duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan gazete, ihaleye katılacakların 8 haftalık bir zamanları olduğunun da altını çizdi.