Tekrar kirleten yandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin arka kısmına duyarsız kişilerce dökülen ve çevre kirliliğine neden olan çöpler temizlendi. Diyalog’un ısrarla gündeme getirdiği ve yetkililere önlem alınması için çağrıda bulunduğu alan nihayet temizlendi. Bölgede gerek Sanayi Odası gerekse belediye tarafından temizlik çalışmaları yapılsa da yetersiz önlemler nedeniyle kısa sürede yine çöp dağları oluşuyordu. Kalıcı bir çözüm üretilen bölgede artık 7 gün 24 saat güvenlik kameraları kayıtta olacak. Bölgeye Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından takılan uyarıcı tabelada ise kameraların 24 saat kayıtta olacağı ve söz konusu bölgeye çöp dökerken tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacağı uyarısı yapılıyor.

