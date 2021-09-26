150 milyon Euro’luk yatırıma onay çıktı

NCH CAPITAL INC isimli Amerikan emlak konsorsiyumunun Balkanlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs sorumlu CEO’su Andreas Santis; Pile’nin güneydoğusunda denize nazır bir alanda 100 milyon Euro’luk “Troy” (Troya) isimli bir site projesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Santis, gerekli izin başvurusunda bulunulduğunu ve gerekli onayın alındığını belirtirken, her şeyin yolunda gitmesi halinde 280 tane 1+1 ve 2+1 stüdo daireden oluşan projeye 2022 başlarında başlanacağını söyledi. Santis, bu projenin, 150 milyon Euro’luk Floating Scares 200 daire ve 117 daire ve villa projesi ile birlikte yürütüleceğini açıkladı.

“Troy” ismini “tamamen sembolik ve Helen tarihine gönderme yapan” bir isim olduğunu söyleyen Santis, özellikle de Pile’nin, karma bir küçük sınır köyü olmasına rağmen vazgeçmeyip son yıllarda hatırı sayılır bir hızda ilerliyor olmasından feyz alındığını söyledi. “Troy” sitesinin Pile ile uyum içerisinde ancak kendi ekonomik merkezine sahip küçük bir “yeni Pile” olacağını da ekledi.