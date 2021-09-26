‘KKTC mutlaka tanınacak’

New York’ta Kıbrıs konusuyla ilgili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

24 TV’nin canlı yayınına katılarak, Kıbrıs Türk halkının asırlardır mücadele verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kaldığı otelde, o yıllarda mücadele eden arkadaşlarıyla kendisini yad ettiğini söyleyerek, Denktaş’ın orada bıkmadan usanmadan bağımsızlıktan, özgürlükten, egemenlikten bahsettiğini; Türkiye’nin 1974’ten sonra Kıbrıs’a gelebildiğini ve o gün kurtulup, o gün özgürlüğe ve bağımsızlığımıza kavuşulduğunu anlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; BM Genel Kurulu’nda Rum lider Nikos Anastasiadis’in kürsüye çıktığını, tek taraflı ve tamamen Türkiye’yi suçlayacak şekilde bir konuşma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar şöyle dedi:

“Benim Cumhurbaşkanı seçilmemi, Türkiye’nin müdahalesiyle ortaya çıkmış bir başarı olarak tarif etti. Yani Sayın Akıncı kalsaydı, Kıbrıs meselesini çözecekti. Tamamen yalana dayalı, tarihi gerçekleri çarpıtan, doğrularla alakası olmayan bir konuşma yaptı. Zihniyet bu. Biz büyük bir sabırla bu mücadeleyi yürütmekteyiz. Hamdolsun Türkiye’ye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm yetkililer beni burada fevkalade güzel ağırladı. Türkevi’nin açılması için benim orada olmam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli sebeplerle beni diğer devlet başkanlarıyla tanıştırması ve o kurdele kesiminde orada benim de durabilmem gurur vericidir.”

“Türk askeri barışın teminatıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçilmesinin, Rum kesiminde hayal kırıklığı yarattığını, CHP’den bazı isimlerin Mavi Vatan doktrininin bir saldırganlık ve bunun da Türkiye’nin askeri güç anlamında kışkırtması olduğunu söylemelerini ve Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteği nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yaptığımız bütün değerlendirmelerde Mavi Vatan’ın ne kadar önemli olduğunu gördük. Türkiye Doğu Akdeniz’e çanağı olan, çok yakın bir coğrafya. Tabii ki bizim için de çok önemlidir. Türkiye’nin yanımızda olması da çok önemlidir. Farklı değerlendirmeleri yapanların tekrar düşünmesi lâzım. Oluşan pozisyon, bizim Mavi Vatan’da haklı iddialarımızın yer bulmasıdır” dedi.

Türkiye’nin KKTC halkını garantör ülke olarak desteklemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta temsil edilmesinin güvenlik için çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Biz 1974’ten önce çok acılar çektik. Asker gelene kadar soykırım yaşadık, her türlü zulmü işkenceyi yaşadık bunları unutamayız. Kıbrıs Türk halkı olarak asla 1974 öncesine dönmeyiz. Buna izin vermeyiz. Oynanan oyun tamamen hukuksuzdur. Bu oyunlar geride kalmıştır. O yüzden KKTC güçlendirilmelidir. Kıbrıs Türk halkının refahı ve geleceğe yönelik beklentileri için alt yapıyı güçlendirmek adına Türkiye’nin oradaki varlığı çok önemlidir. Ege Denizi’nden İskenderun Körfezi’ne kadar güçlü bir KKTC-TC iş birliği içinde olmak, Türkiye’nin güvenliği için de çok önemlidir. Ortak davada siyaset, birlikte hareket etmeyi gerektirir. Bütün dünyaya verilen mesaj şudur: Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye, birlik ve beraberlik içinde aynı siyaseti sağlamak ve paylaşmakla bizi güçlü bir konuma getirmiştir, ben bundan büyük bir memnuniyet duymaktayım”.

Herkes gerçeği biliyor ama…

Yapılan bütün bu çalışmaların ve verilen mesajların KKTC gerçeğinin kabul edilmesi anlamında çok önemli olduğunu; artık herkesin Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığını kabul etmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Tatar; haksızlık yapılsa da herkesin bunu bildiğini de dile getirdi. Tatar, KKTC’nin mutlaka tanınacağına inandığını ve şu anda verilen mücadelenin, bunun altyapısı olduğunu söyledi.