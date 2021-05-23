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50 milyar dolarlık öneri

IMF, 2022 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini bildirdi

50 milyar dolarlık öneri
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IMF, 2022 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 60'ının aşılanması için 50 milyar dolar maliyetli bir plan açıkladı. Zengin ülkelere çağrı yapan IMF Başkanı, "9 trilyon dolarlık kazanç olacak" dedi.

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Avrupa Komisyonu ve G20 dönem başkanı İtalya tarafından düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'nde IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın açıkladığı öneride, dünya nüfusunun yüzde 60'ının 2022'nin ortasına kadar aşılanması hedefi yer alıyor.
Sağlık krizi sona ermeden ekonomik krizin sona ermeyeceğini vurgulayan IMF Başkanı, aşıya ulaşabilen zengin ülkeler ile aşıya ulaşamayan yoksul ülkeler arasındaki farkın tehlikeli bir biçimde açıldığını, bu tehlikeli gidişatın önüne geçilmesi gerektiğini, bu durumun pandeminin sona ermesini geciktirdiğini vurguladı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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