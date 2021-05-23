Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, son birkaç haftadır, bazı kesimlerin sağlık ve geçim konularını bir kenara bırakarak, seçime yönelik yıpratma politikası yaptığını ve beldede gereksiz gerginlik yaratmaya çalıştığını belirterek, bunu üzüntü ile izlediğini belirtti.

Aktuğ yaptığı yazılı açıklamada, çoğu belediye meclis üyesi, belediye idaresi, memurlar ve tüm işçilerle birlikte üç yıldır üst üste gelen felaketlere rağmen belediye hizmetlerini aksatmadan devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

“Hizmet durma noktasına gelecekti”

“2018 Temmuz ayı itibarı ile 23 milyon borçla devraldığımız Lapta Belediyesi’ni, belde halkına hizmette devamlılığını sağlamak adına uygulamaya koyduğumuz mali yapılandırma ve tasarruf tedbirleri ile yönetmeye çalışıyoruz” diyen Aktuğ, şöyle devam etti:

Hizmete devamlılıktan ifade ettiğimiz şudur ki; belediyemizde bizler göreve gelmeden seçim kazanmak uğruna yapılan kontrolsüz harcamalar devam etseydi veya bir başka deyişle, borca borç katarak devam edilseydi çok yakın gelecekte altından kalkılamayacak derecede mali çöküntüye girilecek ve bunun sonucunda da halka hizmet durma noktasına gelecekti.

Bazı çevrelerin, “Borcu biliyordu, hesaplıyordu düzeltmek için geldi de ne oldu ?” soruları olduğunu belirterek açıklamasında buna cevap veren Mustafa Aktuğ, Lapta Belediyesi’nin borcunun, eski başkanın resmi yazısında kendilerine dediği gibi 1 milyon olmadığını, daha fazla olacağını hesapladıklarını kaydetti.

“Pandemide personel mağdur olmasın diye…”

Pandemi süresince personelin mağdur olmaması için çözümler üretip, insanların evlerine ekmek götürmesini sağladıklarını, halk sağlığı için birçok ekstra görevler üstlendiklerini ve buna devam ettiklerini bildiren Mustafa Aktuğ, “Yine devletten destek görmemişiz, bu da yarattığımız bir hayal kırıklığıdır herhalde” dedi.

“Birde hayal kırıklığını, seçim dönemimizde projelerimiz arasında duyurup, seçildikten sonra uygulamaya başladığımız ama ne yazık ki pandemiden dolayı durdurmak zorunda kaldığımız halk konseylerinde yaşamış sevgili muhalif meclis üyelerim” ifadelerine yer veren Aktuğ, bir kişi hariç, muhalif üyelerin bu toplantılara çok katılmadıklarını savundu.

“İki ay maaş geriliğimiz var”



Personelin maaş geriliği konusuna da değinen Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, geçen yıl başlayan pandeminin, ilk dönemi itibarı ile 3 aya yakın belediye veznelerinin kapanması nedeniyle yaşanılan gelir kaybından dolayı, yaz sonu itibarı ile bir maaş, bu yıl Mayıs başı olmak üzere de bir maaş, toplam iki maaş ödeyemediklerini kaydetti. Aktuğ, maaş haricinde tüm personelin sosyal hak ve menfaatlerinin ödendiğini bildirdi.

“Ayrılan 12 personel yerine 7 personel alındı”

Personel alımı eleştirilerine de yanıt veren Aktuğ, belediyeden, 2018 Haziran ayından bugüne durdurulan, istifa eden, emekliye ayrılan, ödeneksiz izin kullanan, uzun süreli sağlık kurul raporlu toplam 12 personelin azaldığını anlatarak, belediye hizmetlerinin aksamaması adına toplam 7 personelin geçici ve sözleşmeli olarak işe başlatıldığını bildirdi. Aktuğ, işe alınan personellere, geçmişte toplu işten durdurulan 31 personel içerisinden ihtiyaca göre öncelik tanındığına da dikkat çekti.

“Tüm partilere eşit mesafedeyim…”

Bağımsız olarak belediye başkanlığına seçildiğine işaret eden Aktuğ, tüm partilere eşit mesafede göreve devam eden bir belediye başkanı olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

Perşembe sabah itibarı ile belediye idaresinden izinsiz, personelle toplantı yapmaya çalışıp, söylemlerindeki iş barışı lafını, personeli kışkırtmak için kullanmaya çalışan birkaç meclis üyesini kınıyor. Kendilerini bu konuda hiyerarşiyi çiğnememeleri ve otoriteyi sarsmamaları adına uyarıyorum.

“Seçime yönelik ve maksatlı”

CTP Lapta Belediye Meclis Gurubu adı ile yapılan paylaşımı da eleştiren Aktuğ, “Memleketin gerçeklerini merkezde çok iyi bilen bir partinin resmi sayfasından bu şekilde seçime yönelik bir haber yapılmasını da üzücü ve maksatlı bulduğumu belirtmek isterim” dedi.

Aktuğ, hafta başı itibarı ile gerek örgütlü sendikanın belediye idaresinde izinli olarak yapacağı toplantı, gerek meclis toplantısı, gerekirse de tüm personelle yapılacak olan toplantı ile belediyedeki sürecin siyasetten uzak ve şeffaf şekilde yürütüldüğünün açıklanacağını bildirdi.

“Hesaplar şeffaf şekilde açıklanacak”

Aktuğ, genel ekonomik tabloyu önümüzdeki süreçte şeffaf bir şekilde açıklayacağını belirtti. Aktuğ, şu bilgileri verdi:

“1,719,825.02 TL’lik devlet katkısı, belediyemiz hesabına yatana kadar Belediyeler Birliği aidatı, banka kredi taksiti, su dairesi ödemesi, ihtiyat sandığı, sosyal sigorta yatırımları, Gelir ve Vergi Dairesi yatırımları ile geriye dönük sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi borçlarının kesilmesiyle her ay belediyemize ulaşan sadece 350,000 TL’dir.”