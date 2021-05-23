Avunduk kaybetti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 35. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Seçimde mevcut Başkan Candan Avunduk'un listesiyle Ali Kamacığlu'nun listesi yarıştı. Seçimi, Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı.

Seçim sonucunda “Sıla Eziç, Ali Kamacıoğlu, Ergün Oza, Mustafa Ersözlü, Mustafa Betmezoğlu, Halil Onalt, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları, Yaprak Özyalçın, Sercan Görgüner Bahçeci ve Hüseyin Ciddi” asil üyeler, “Mehmet Çıldır, Hasan Kaymakam, Atilla Bulancak” ise yedek üyeler olarak belirlendi.

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin yapılacak ilk KTSO Yönetim Kurulu toplantısının ardından belirleneceği belirtildi.

Görev dağılımın yapılacağı KTSO Yönetim Kurulu toplantısında Ali Kamacıoğlu’nun yeni başkan seçilmesi bekleniyor.

KTSO Başkanlığını daha önce Candan Avunduk sürdürüyordu.

Sennaroğlu, video ile bağlandı



Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısına video bağlantısı ile katılarak üyelere hitap etti ve Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkının müreffeh bir yaşam sürdürmesine katkıda bulunmak için sanayi alanında gerçekleştirmekte olduğunuz faaliyetler bizleri gururlandırmaktadır.” dedi.“Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için daima üretmemiz gerektiği bilinci içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmışlığını sürdürmesi için siz değerli sanayicilerimize büyük bir görev düşmektedir” ifadesini kullanan Sennaroğlu şöyle devam etti:“Üstlenmiş olduğunuz bu görevle yerli üretimin teşvik edilmesi hususunda toplumumuza umut olduğunuzu ifade etmek isterim.Bu duygu ve düşünceler ışığında, 35. Olağan Genel Kurulda yarışacak olan adaylara başarılar diler, bu yarışın birlik ve beraberlik ortamında geçmesini temenni ederim.”