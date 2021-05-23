Müjdeyi Vadili’de verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin açılışının ardından, Başbakan Ersan Saner ve bazı bakanlarla birlikte Vadili’yi ziyaret etti.

Oktay, Vadili Belediye Binası’nda bölge belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen suyun sulama amacıyla Mesarya ile buluşturulmasının ardından bölgenin kalkınmasının hız kazanacağını söyledi.

Fuat Oktay, tünelle birlikte Mesarya Ovası’na da can suyunun ulaşacağını hem bölge topraklarının verimliliğinin hem de gelirin artacağını ifade etti. Oktay, tarımdaki projelerin devam edeceğini bunun yanısıra gençlere de spor tesisi ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi.

Hastane bu yıl içinde tamamlanacak

500 yataklı hastane projesini bu yıl içerisinde tamamlamayı, Havalimanını ise kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Oktay, “Ada’nın en büyük havalimanı olacak. Salgın sonrasına daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Turizm de ayağa kalkacak” dedi.

Alternatif sanayi çalışmalarının devam ettiğini de belirten Fuat Otay bunun için yasal değişiklik gerektiğini başbakan Saner’le çalışmaları sürdüklerini de aktardı.

“Kıbrıs Türk halkı adanın 500 yıllık asli unsurudur” diyen Fuat Oktay, “ Hep birlikte inşalah çok daha güzel bir ülke yaratacağız. KKTC devletini güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Eşit egemen bir devlet olarak KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Topal, kitabını takdim etti

Vadilili olan Bağımsız milletekili Hasan Topal da KKTC’nin egemen bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yaparak bu yönde sonuna kadar üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti ve Fuat Oktay’a bir kitabını takdim etti.



Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan da minnet ve şükran duygularını ifade ederek devlet olmanın önemine dikkat çekti.

Saner: Mesarya yeşerecek

Başbakan Ersan Saner ise Anadolu’nun sağlıklı ve tertemiz sularının Geçitköy barajına dolduktan sonra tünelle Güzelyurt ve meserya ovalarına ulaşacağını aktararak, kuru tarımla anılan Mesaryadan daha verimli şekilde yararlanılabileceğini söyledi.

Pakdemirli: Suyun götürüldüğü yerde

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de su herzaman hayattır diyerek suyun önemine işaret etti.

Erdoğan hükümetleri döneminde Cumhuriyet tarihinin en fazla barajlarının yapıldığına işaret eden Pakdemirli, “bozkır ve yeşilin buluşmasında mutlaka yeşil kazanmalı”dedi.

Geçitköy barajında şuanda yüzde 95 doluluk olduğuna da dikkat çeken Pakdemirli, “Mesarya’ya buradan gelecek suyla bölge kalkınacak cennet adamız daha da cennet bir hale gelecek bunun için hertürlü çabayı sarfedeceğiz” ifadesini kullandı.

“Vadili köyü Mesarya ovasına gelecek suyla kalkınacak” diyen Pakdemirli, “Biz suyu nereye götürdüysek, gelirler 2 misli, 3 misli, 5 misli artıyor. O bölgelerden göç diye birşey kalmıyor. Gençlerimiz orada kalıyor, para kazanıyor, geleceğe daha umutla bakıyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bölge halkının sorunları da dinlendi.

