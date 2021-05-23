Sorunlara dikkat çekildi

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, 22 Mayıs Biyoçeşitlilik Günü’nün bir kutlama günü değil, canlı çeşitliliğine dikkat çekme ve bilinç yaratma günü olduğunu vurgulayarak, “Çevrenin korunmaya ihtiyacının olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz” dedi.

Mulla, 22 Mayıs Biyoçeşitlilik Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Mulla, biyoçeşitlilik ile ilgili sorunlara dikkat çekmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin kabul edildiği gün olan 22 Mayıs’ın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü” olarak ilan edildiğini belirtti.

Biyoçeşitlilik gününün sadece var olan çeşitliliği tanımak değil, aynı zamanda çok değerli olan biyoçeşitliliğin nasıl korunacağını öğrenmek, öğretmek ve bunların nasıl uygulanacağını göstermek açısından da önemli olduğunu vurgulayan Mulla, şöyle devam etti:

“Sadece endemik, koruma altında olan veya nesli tükenmek üzere olan, yani ‘popüler’ türleri değil, biyoçeşitliliğimizi tehdit eden türleri de vurgulamak da böylesi bir günde önemli hale gelmiştir.”



Gizem Mulla, insan kaynaklı faaliyetler, küresel ısınma, kaçak avlanma, doğal su kaynaklarının giderek kuruması ve bilinçsizlik gibi birçok nedenden ötürü birçok canlı türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

KIBÇAD mesaj yayınladı

Öte yandan Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği (KIBÇAD), Biyoçeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, Uluslararası Biyoçeşitlilik Sözleşmesi hakkında bilgi verilerek, şöyle denildi:

“Sözleşme, özellikle sürdürülebilir kalkınma ve gelişme kavramlarına vurgu yapmaktadır. Bitki ve hayvan çeşitliliği, genetik çeşitliliğin yanı sıra mikroorganizma çeşitliliği ve ekosistem çeşitliği gibi küresel anlamda insanların; gıda, güvenlik, barınma, ilaç, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama haklarını da dikkate alarak sürdürülebilirliği daha geniş bir perspektifte ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunmasına ve geliştirilmesine teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde her yıl 22 Mayıs, "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik" günü olarak kutlanıyor.

Çok anlamlı olan bu tema, yaşam için tüm çözümlerim doğada olduğunu belirtilmektedir. Bu bağlamda tüm ülke ve kurumların doğaya ve biyolojik çeşitliliğe olan katkısını bir kez daha ele almasını ve bu yöndeki çalışmalara daha çok önem göstermesini vurgulamaktadır.”