Vefa örneği

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşundaki görev anlayışı ve bu uğurda izlediği plan sayesinde, teşkilatın başarılı olmasına katkı koyan Daniş Karabelen Paşa’yı ölümünün 38’inci yılında andı.

Dernek yayımladığı mesajda, “Daniş Karabelen Paşa’yı ölümünün 38’inci yılında saygı, şükran ve hasretle anıyoruz” diyerek, “Ona karşı olan vefa borcumuzu onu anarak bir nebze olsun, yerine getirmenin huzurunu duyuyoruz. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın mücadele ruhunun sembolü olmuştur. Kıbrıs Türkü’ne değil Türklük için verdiği sayısız hizmetlerden dolayı daima yad edilecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Kendini Büyük Türk ulusuna adamış, bu çok değerli komutanımızın gerek Filistin ve Kore ve gerekse Türk Kurtuluş savaşındaki hizmetleri, tarihimize altın sayfalarla geçmiştir…



Bu kutsal ve haklı direniş sayesinde Kıbrıs Türk halkı bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı bu haklı ve meşru devleti, Büyük Türk Ulusunun desteği ile sonsuza dek yaşatmakta kararlıdır. Kıbrıs, Yunan emperyalizminin kırılma noktasıdır. Güney’deki gayri meşru terörist bir idareye, BM, AB ve bazı emperyalist güçler istiyor diye, Kıbrıs Türk halkı boyun eğecek değildir.”

İçimize yerleşmeye çalışan ahtapotlar…

Kıbrıs Türk halkını içten çökertmek ve Rum’a yamalamak için çok yönlü çabalar bulunduğunu kaydeden Dernek, “AB’nin bir takım projeleri bahane ederek, Kıbrıs Türk halkı arasına ahtapot gibi yerleşmeye ve içten yıkmaya çalıştığını” belirtti.

“Aynı AB’nin 2004 referandumunda halkımıza verdiği sözler ve yaptığı vaatlerin ne kadar doğru ve samimi olduğu ortaya çıkmıştır” ifadesini kullanan Dernek mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili gençler ortak etkinliklerde götürüldüğünüz Trodos dağlarının kritik noktalarına Rumlarca yerleştirilen ağır silahların hedefinde acaba kimlerin bulunduğunu; silahlanmaya devam eden ve gerektiğinde 80 bin silahlı milisi kimler için hazır tuttuklarını merak etmiyor musunuz? ABD olsun AB olsun diğer ülkeler olsun her ülke kendi çıkarları için mücadele ederken, bizler haklı ve meşru davamızın bir sonucu olan Bağımsız Devletimizden neden vazgeçelim? Gerek BM gerekse AB’nin Cumhuriyet’in eşit ortağı Kıbrıs Türk halkının silah zoru ve terörle dışlandığını ve 50 yıldan fazla bir süreden beri devam ettirdikleri bu gayri meşruluğun sona erdirilmesi ile ilgili bir tavırları olmadı. Rumların Uluslararası hukuka aykırı AB üyeliği için de bir şey yapmadılar. Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974 Rum ve Yunan ikilisinin de ENOSİS amaçlı darbesinden de söz etmediler. Hiç olmazsa 20 Temmuz 1974’den beri Ada’da barış, huzur ve güven ortamını sağlayan ve koruyan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine teşekkür etmeleri gerekirdi. Bunu da yapmadılar.”

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 10:34