Karşılıklı suçlamalar sürüyor

Rum Komünist AKEL Partisi lideri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs adasını bölünmüşlüğe sürüklediğini söyledi. Anastasiadis ise, Kiprianu’nun sözlerine sert karşılık verdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Anastasiadis, gazetecilere yaptığı açıklamada, eleştirilere yanıt verdi ve Annan Planı’na atıfta bulunarak ‘evet’i pekiştirmek için hayır diyenin kendisinin olmadığını” söyledi.

Anastasiadis, AKEL’in bugün önerdiği gibi, Türkiye'nin uzlaşmazlığını kırmak için önerilerle birlikte Kıbrıs sorununu çözme niyetiyle, muhatabı İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la hükümet eden kişinin kendisi olmadığını da anımsattı.

AKEL’in istediği veya takip ettiği süreci izlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Anastasiadis, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümünü iki devlet temelinde çözümlenmesini isterken, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması için AB ve Avrupa Parlamentosu’nun önerileri, uluslararası toplumun tüm müdahaleleri varken, Türkiye’yi ikna etmenin yolunun atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “eğer bunlar siyasi partilerin, Türkiye’nin ortaya koyduğu ‘uzlaşmazlık ve yayılımcılık’ ile ilgili yapmış olduğu analizlerse, kendisinin bu yolu takip etmesinin mümkün olmadığını” belirtti.



Anastasiadis “Türkiye’nin pozisyonu iki devlete dayalı çözümse, yasa dışı faaliyetlerini sadece denizle sınırlı kalmıyorsa, Maraş’ın kolonizasyonu ise, BM Genel Sekreterin önüne kabul edilemez öneriler koyuyorsa, AKEL’in önerisini kabul etmem mümkün değildir” ifadesini de kullandı.Anastasiadis “οlumlu oyu, doğalgazın ortak kullanımını ve en yakın doğal gaz boru hattının Türkiye’den geçmesini kabul ettiğimi söylemeye gideyim. Müzakere için ne kalacağını sormak istiyorum” şeklinde de konuştu.

Akıncı ile niye anlaşamadı?

Gazete AKEL’in Anastasiadis’e yönelik yanıtının gecikmediğini belirtti.

Habere göre AKEL, Anastasiadis’e beş yıl boyunca karşısında “çözüm isteyen Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın” oturduğunu anımsattı.

AKEL, Anastasiadis’in Crans Montana başarısızlığının ardından zamanın kullanılmadan geçilmesine olanak sağladığını, herhangi bir özlü inisiyatif üstlenmediğini belirtti.

Anastasiadis’in selefinden aldığı Kıbrıs sorunun çözümünün sağlanması mirasını-görüş birliklerini- değerlendiremediğini de ifade eden AKEL, kendilerinin çözümden önce doğal gazın müzakere edilmesini hiçbir zaman Anastasiadis’ten istemediklerini ifade etti.