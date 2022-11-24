6 ilçede inceleme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan “Yerli Zeytin Tescili” çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Çalışmanın, ülkenin 6 ilçesinde ve toplam 90 ağaç ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan yerli zeytin tescili çalışmaları tamamlandı” denildi.

“Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği’nin belirlemiş olduğu ‘çeşit adayı bitkilerin’ karakterizasyon çalışmalarının Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Ķaranfiloğlu tarafından tamamlandığı” ifade edilen açıklamada, çalışmanın, ülkenin 6 ilçesinde ve toplam 90 ağaç ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

“2014 yılında elde edilen sonuçlar ile ‘yerli zeytin çeşit adayı’ materyal belirlenmiş, çoğaltılmış ve Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonunda dikilmiştir” bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“Tescil başvurusu için gerekli şartlara sahip materyale 2021 yılında ulaşılmış ve Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezine başvurulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda süreç bir yılını tamamlamış olup, ikinci yılın sonunda ülkemiz adına dünyada kayıtlı zeytin çeşitleri listesinde ‘yerli zeytin çeşidimiz’ olarak yer alacaktır.”

Açıklamada, yerli zeytin tescil çalışmaları için adaya gelen Türkiye Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Bölümünden Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezi’nden Orhan Balcı ve Tuğçe Gürkan, Bornova Zeytincilik ve Araştırma Enstitüsünden (TAGEM) Dr. Mehmet Hakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Yeşim Dikkaya ve Hüseyin Karanfiloğlu’nun Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a bilgi vererek, yerinde inceleme gerçekleştirildiği de belirtildi.

