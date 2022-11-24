Banka kayıtları ele verdi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor.

Sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, cinayet soruşturmasını yürüten Müfettiş Murat Bayram’ı dinletmeye devam etti. Bayram, banka kayıtlarını incelediğini, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Alsancak’ta kaldığı ikametgahın kira bedelinin Mustafa Söylemez tarafından hesaba yatırıldığını tespit ettiğini açıkladı.

Benim rolüm belli

Bayram, Veysel Sare, Musa Çiçek’e, Ömer Tunç’un gönüllü ifadesini okuduğunu; Veysel Sare’nin “Ben arabayı sürdüm” dediğini, Musa Çiçek’in ise “Benim rolüm belli. Ben sadece haber verdim” dediğini aktardı.

Bayram, ayrıca patlayıcı maddeler müfettişliğinden rapor temin ettiğini; raporda Halil Falyalı’nın

50 adet tabanca mermisi ithal izni bulunduğunu öğrendiğini açıkladı.

Cinayet soruşturmasında yaptığı çalışmaları anlatan Bayram şöyle devam etti:

“25 Şubat 2022 tarihinde maktul Halil Falyalı’nın ikametgahındaki kamera görüntülerini incelemek için temin ettim.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki incelemelerinin yapılması için gerekli yazışmanın yapılmasını sağladım.

Emre Özkara isimli şahsın sorgulanmasını sağladım.

Sanıkların kiraladığı tüm araçların KGYS görüntülerinin temini için gerekli yazışmayı yaptım.

Sanıkların bindikleri taksilerle, maktulün kullanımındaki SL001 plakalı aracın KGYS görüntülerini talep ettim.

Sanıkların silahı Hatay’da da kullanıldı, adam öldürüldü

Bayram, Musa Çiçek’in tarifiyle 28 Şubat 2022 tarihinde Alsancak’ta Şehit Münür Sokak bölgesinde Gültekin Boğaçhan, Nurettin Savcı ve Namık Derinok isimli şahısların sorgulanmasını sağladığını ve o bölgede atılı koyu renk bir mont gördüğünü açıkladı.

Bayram, ayrıca balistik raporunda sanıkların tasarrufunda bulunan Browning marka tabancanın Hatay ili İskenderun ilçesi Pirinçli köyünde meydana gelen adam öldürme olayında kullanılan silah olduğunu, springfield marka tabancanın ise irtibatlı olayının bulunmadığını öğrendiğini açıkladı.

Sare ayakkabısına sim kart sakladı

Müfettiş Bayram şunları söyledi:

“Türkiye Garanti Bankası KKTC Gönyeli Şubesinde Güldem Akdağ’ın hesap dökümlerini temin ettim. Konu dökümlerde Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kaldığı ikametgâhın kira bedellerinin Mustafa Söylemez tarafından hesaba yatırıldığını tespit ettim. Veysel Sare’nin cezaevinde üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ayakkabının sol tekinin badosu altında 2 adet sim kart blokları tespit ettim. Sare’den izahat isteyip yasal ihtarda bulundum. Sare “Türkiye’de kullandığım telefonların içindeki sim kartlara ait. Telefonumu poşete kattığımda bunları ayakkabının içine koydum. Sonra orada unuttum amirim” dedi. Söz konusu sim kart bloklarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağladım. Sanıkların evinde bulunan sim kart bloğu üzerinde meselede zanlı konumundaki Ömer Akıncı’nın parmak izlerinin tespit edildiğini öğrendim. Musa Çiçek’in olay tarihinde Alsancak’ta bulunan Karatepe Kaporta’nın önünden saat 15.50 raddelerinde dolmuşa bindiğini, Karakum Lemar yakınındaki Pia Bella Otel önünde indiğini öğrendim.”

Duruşma bugün saat 14.00’e ertelendi.