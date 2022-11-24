Geniş eylem uyarısı yapıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil dışındaki sağlık hizmetlerini durduran kadın doğum ve anestezi uzmanları, Sağlık Bakanlığı’na Pandemi Hastanesi’ne taşınacak servislerle ilgili kararı geri çekme, uzlaşı zemini yaratarak konuyu yeniden değerlendirme çağrısı yaptı. Ancak Sağlık Bakanlığı, geri adım atmadı ve çocuk hastalıkları ile ilgili sağlık hizmetleri bugünden itibaren Acil Durum Hastanesi ek binasında verileceğini bildirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nin Pandemi Hastanesi’ne taşınmasının tıbbi, teknik ve hukuki olarak sakıncalı olduğunu savunan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Tıp-İş lokalinde basın toplantısı düzenledi.

TIP-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen’in konuşma yaptığı basın toplantısında, uzmanlar da söz alarak, Kadın Doğum Servisi'nin neden Pandemi Hastanesi’ne taşınmasına karşı olduğunu anlattı.

Sendikalar, Sağlık Bakanlığı’nı uyararak, “Geri adım atılmaz, uzlaşı zemini oluşturulmazsa eylemlerimizi genişleteceğiz” açıklamasında bulunurken, konunun yargıya taşınacağını, bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava da dosyalanacağını duyurdu.

Taşçıoğlu: Bakanlık yetkililerinin anlamsız inadıyla karşı karşıyayız

Basın toplantısında ilk sözü TIP-İŞ Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, tıbbi ve hukuki sakıncaları yazılı ve sözlü olarak defalarca ifade etmelerine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bazı servisleri Acil Durum Hastanesi’ne taşıma ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

“Bu yanlıştan dönülmesi için uyarımızı yaptık ama olumlu cevap alamadık” diyen Taşçıoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon servislerinde görevli hekimlerin acil hizmetler dışında hizmet vermediğini anımsattı.

TIP-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, ilgili servislerde eylemin devam ettiğini, ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı’ndan olumlu yanıt almazlarsa eylemin kapsamını genişleteceklerini belirtti.

Çok büyük aksaklıklar yaşanacak

Sağlık Bakanı’nı önerileri “kulak ardı etmekle” suçlayan Taşçıoğlu, “Bakanın aklına kimler girdi bilmiyorum, ‘Çocuk Servisini de Pandemi Hastanesi’ne taşıyalım, Çocuk Acil Servisini kuralım’ deniyor ama öyle bir düzen yok. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinin hastanedeki diğer birimlerden ayrılması da tıbbi ve hukuki sakıncalar içeriyor. Sayın Bakan çocuk acil servisini kuran bakan olarak tarihe geçmek istiyor ama çok büyük aksaklıklar yaşanacak…” dedi.

Diyalog yolunu her zaman açık tuttuklarını da kaydeden Taşçıoğlu, “Bakanlık yetkililerinin anlamsız inadıyla karşı karşıyayız…” şeklinde konuştu.

Çavuş: Sıkıntı yaşayacağız

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi hekimlerinden Dr. Mahmut Çavuş, KKTC’de üçüncü basamak kadın doğum hizmeti veren tek servisin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olduğunu vurgulayarak, tüm kritik hastaların buraya yönlendirildiğini söyledi.

Kadın doğum hızlı, acil ve ölüm tehlikesine sebep olacak pek çok vakaya haiz bir dal. Gebelikte oluşacak kanamalar dakikalar içinde anneyi de bebeği de ölüme götürebilir. Doğumda diğer branşlarla yardımlaşmamız elzem olabiliyor. Acil Durum Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arasındaki mesafe bir kilometredir. Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım yok. Hastayı ameliyattan çıkarıp ambulansla merkezi hastaneye sevk edeceksiniz, pandemide kadın doğum hekimi olmayacak sonra geri geleceksiniz…”

Onbaşı: Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz

Basın toplantısında söz alan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı, Sağlık Bakanlığı’nın kararının yanlış olduğunu söyleyerek, “Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, tıbbi ve teknik olarak sıkıntı yaratacak bu durumun hukuki sakıncaları olduğunu söyledi.

Özgöçmen, Acil Durum Hastanesi’nin Nalbantoğlu’na bağlı olduğunu iddia edildiğini ancak iki bina arasında henüz fiziki bir bağ olmadığını belirtti.

