En büyük görev öğretmenlerin

Başbakan Ünal Üstel, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği gün olan “24 Kasım Öğretmenler Günü” vesilesiyle, ülkenin her köşesinde özveriyle görev ifa eden tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. “Özellikle günümüzde çocuklarımızın birçok tehlikeye karşı daha fazla korunmaya ihtiyaçları vardır” diyen Üstel, “Kötü alışkanlıklarla mücadelede hepimize görev düştüğü gibi en büyük görevin öğretmenlere düştüğü inancındayım” dedi.

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlik hiç şüphesiz en fazla sabır, hoşgörü ve fedakarlık gerektiren mesleklerdendir. Bu mesleği seçen bir öğretmenin, Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş, ülkesine inançla bağlı, manevi ve kültürel değerlerimize ise özenle sahip çıkması gerekmektedir.

Öğretmenler, çocuklarımız ve geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Bir çocuğun aile ortamı dışında mutlu ve huzurlu olması gereken en önemli ortamın okulu ve örnek alabileceği en önemli birey öğretmenidir. Bu bakımdan bir çocuk için ailesi kadar onu koruyan, kollayan en doğru ve güzeli öğreten öğretmeninin yeri çok özeldir.

Özellikle günümüzde çocuklarımızın birçok tehlikeye karşı daha fazla korunmaya ihtiyaçları vardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu madde, alkol, sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklar ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan bağımlılıklar bulunmaktadır. Genç nesillerin tüm bunlardan uzak durmasının ancak eğitim yoluyla mümkün olduğunu ve tüm kötü alışkanlıklarla mücadelede hepimize görev düştüğü gibi en büyük görevin öğretmenlere düştüğü inancındayım.

Hükümet olarak, eğitim sistemini yapılandırmaya yönelik bugünün ihtiyaç ve koşullarına göre alt yapı eksikliklerinin süratle giderilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bu yöndeki çalışmaları yürütmek ve sonuçlandırmak önümüzdeki dönemde de hükümetimizin en temel politika ve hedefleri arasındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.”

