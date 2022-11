Faydasını biliyorlar

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Arasta çarşısı dün yine turist akınına uğradı. Lokmacı sınır kapısından geçen turistler, bölgede seyyar araba üzerinde satılan mevsim meyvesi nara büyük ilgi gösterdi.

Avrupa’da narın pahalı bir meyve olduğunu belirten turistler, bir adet için 2 Euro ödediklerini belirtirken, KKTC’de 2 adet için sadece bir Euro ödediklerini söyledi.

Narın çok faydalı bir meyve olduğuna dikkat çeken turistler “imkan olsa her gün bir adet tüketiriz ama bizim ülkemizde buna imkan yok” dedi.

Narın Faydaları Nelerdir?

Nar, hem hastalıklardan korunmada hem de sağlığın geliştirilmesinde pek çok olumlu etkiye sahiptir. Bir meyve olarak günlük beslenme planları içerisinde sevilerek tüketilmesinin yanı sıra uzun yıllardır alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Kış aylarında soğuk algınlıklarından korunmada oldukça etkilidir. Meyve olarak tüketiminin yanı sıra taze sıkılmış nar suyunda, yüksek yoğunlukta fitokimyasallar yer alır. Bu fitokimyasal bileşenler narın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin büyük bir kısmından sorumludur. Narda bulunan fitokimyasallar kansere karşı koruma sağlamaları başta olmak üzere enfeksiyonların ve kronik hastalıkların önlenmesi gibi faydalara sahiptir. Düzenli olarak nar tüketmek, tüm bu yararlı ögelerden faydalanabilmenizi sağlar. İşte narın insan sağlığı üzerindeki en yaygın bilinen olumlu etkileri:

Antioksidan içeriği yüksektir

Nar, antioksidan içeriği en yüksek olan meyve türleri arasında yer alır. Tek bir nardan elde edilen nar suyu, günlük C vitamini gereksiniminin %40'ından fazlasını karşılayabilecek düzeyde vitamin içeriğine sahiptir. Antioksidan özelliğe sahip olan C vitamini, vücutta her türlü enfeksiyona karşı savaşırken hücrelerde oksidatif hasarların oluşumunu engelleyerek tüm kanser türlerine karşı koruma sağlar. C vitamini, oldukça hassas bir vitamin olup pişirme, pastörize etme ve metalle temas gibi durumlarda tamamen yok olabilir. Bu nedenle narın metal bıçak, blender gibi aletlerle temas ettirilmeden taze olarak tüketilmesinde fayda vardır. Aynı zamanda nar, güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen kırmızı şarap ve yeşil çay gibi diğer besinlere oranla 3 kat daha fazla antioksidan bileşen içerir. Nar tohumları, sahip oldukları canlı ve parlak kırmızı rengi içerdikleri polifenollerden alır. Narda bulunan bu polifenoller serbest radikallerin uzaklaştırılması, inflamasyonun azaltılması ve hücre hasarlarının önlenmesine yardımcı olarak her türlü kanseri ve inflamatuar hastalığı önleyici özelliğe sahiptir.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur

Doğal bir kalp ilacı olarak tanımlanan nar, kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma kalkanı sağlarken bu hastalıklara sahip olan bireylerde hastalığın yatıştırılmasına yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandıran nar, dokulara yeterli miktarda kan ve oksijenin ulaştırılmasını sağlar, kalp krizine karşı korur. Tansiyonu dengeleyici özelliği sayesinde yüksek kan basıncı değerlerine sahip olan bireylerde tansiyonun düşürülmesini, kansızlığa bağlı olarak düşük tansiyon şikayeti bulunan kişilerde ise tansiyonun olması gereken değer aralığına getirilmesini sağlar. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, kullanılan ilaçlarla etkileşime girmemesine dikkat edilmesi gerektiğidir. Kalp hastalıkları, hipertansiyon veya herhangi farklı bir hastalığın tedavisi için sürekli olarak ilaç kullanan kişiler düzenli nar tüketimine başlamadan önce mutlaka hekimlerinden onay almalıdır.

Enfeksiyonları önler, hafızayı güçlendirir

Yapılan pek çok bilimsel araştırmada düzenli nar tüketiminin hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirdiği sonucuna varılmıştır. Özellikle de beslenme kaynaklı nedenlere bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemleri gibi durumlarda mevcut tedaviye ek olarak düzenli şekilde nar tüketilerek bilişsel fonksiyonlar güçlendirilebilir. Buna ek olarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda özellikle de erken evrelerde iken nar tüketimine özen göstermek, hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması açısından oldukça faydalıdır.

Sindirim sistemini düzenler

İçeriğinde çok sayıda tohum yer alan farklı bir meyve türü olan nar, çok önemli bir posa içeriğine sahiptir. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için yetişkinlerde günlük 20-25 gram posa alımına dikkat edilmesi gerekir. Bir kase nar, ortalama olarak 7 gram posa (diyet lifi) içerir. Bu miktar günlük gereksinimin yaklaşık olarak üçte birini karşılar. Bu sayede düzenli olarak nar tüketildiğinde kabızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarının önüne geçilebilir. Buna ek olarak posa içeriği yüksek olan bir beslenme planına sahip olmak, tokluk hissinin uzatılmasına da yardımcı olur. Dolayısıyla zayıflama diyeti uygulayan veya formunu korumak isteyen kişiler de meyve tercihlerini nardan yana kullanabilirler.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022, 10:38