Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın istifaları hakkında konuşarak, "Aslında çok uzun bir süredir parti bu iki arkadaşla yollarını ayırmıştı... Sebebi ise, partinin almış olduğu karara uymamalarıydı" dedi.

Özersay, "Milletvekili bile olsa, kimse parti kararının üzerinde olamaz. Hem partiden istifa etmediler hem de partiyi mahkemeye verdiler..." ifadelerini kullanarak, dün itibarıyla davanın geri çekildiğini aktardı.

HP'nin hukuka aykırı bir işlem yapmadığını da vurgulayan Özersay, davanın geri çekilmesine dikkat çekti, "Bu da böylece üstü kapalı bir şekilde tespit edilmiş oldu, iyi oldu” diye konuştu.

Partinin kararlarının esas olduğuna dikkat çeken Özersay, “Siyasi partinin almış olduğu karara herkesin uyması gerekir. HP, aldığı kararın arkasında durmuştur. Mahkemede de haklı olduğu ortaya çıkmıştır. HP, daha önce hükümetteyken menfaat ilişkilerine girmeyerek bedel ödemeyi kabul etmiş bir siyasi partidir. Taviz vermeyi doğru bulmayan ilkeler üzerine kurulmuş bir partidir. HP kendi içerisinde tutarlı duruşunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Özersay, “Bu partinin kurucusu ve mevcut başkanı olarak ben dahil olmak üzere hiç kimse bulunmaz hint kumaşı değildir” dedi.