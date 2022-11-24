Rasım Çebi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Karpaz anayolunda, Pamuklu kavşağında önceki gün meydana gelen ve 18 yaşındaki Hasan Öztürk’ün hayatını kaybetmesine neden olan feci kazanın nedeni belirlendi. Polis, bölgede yaptığı kamera görüntüsü incelemesi sonucunda, kaza esnasında, Rasım Çebi’nin, yönetimindeki TME 809 plakalı otobüs ile tali yoldan anayola dikkatsiz şekilde çıkarak, Hasan Öztürk yönetimindeki FE 884 plakalı aracın önünü tıkadığını belirledi. Öztürk’ün ani şekilde yolun sağına geçtiği, direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 takla attığı açıklandı.

Yoldan çıktı, 5 takla attı

Polis kamera kaydı incelemesinin ardından Rasım Çebi’yi gözaltına alarak tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkardı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Derviş Cimer, zanlının, 22 Kasım’da, saat 07.35’te, Pamuklu kavşağı üzerinde, TME 809 plakalı otobüs ile anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeksizin tali yoldan anayola çıkış yaptığını ve o esnada Kumyalı istikametinden İskele istikametine seyreden Hasan Öztürk yönetimindeki FE 884 plakalı aracın önünü tıkadığını söyledi. Polis, Hasan Öztürk’ün, otobüsün yola çıkasının ardından ani şekilde yolun sağına geçtiğini ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracın kayarak yolun sol kısmından çıkıp 5 takla attığını açıkladı. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Öztürk’ün, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.