67 yetiştiriciye 11 bin 500 TL

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020 yılı için seralarında doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan 67 yetiştiriciye ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, 11 bin 500 TL’lik ödemenin yatırıldığı, üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve ilgili şubelerden alabilecekleri belirtildi.

Globalgap sertifikalı üreticiye destek

İyi Tarım Uygulamaları (Globalgap) Sertifikasına sahip üreticilere 2020 yılı için destek ve sertifikasyon alacakları ödenmeye başlandı.

Verilen bilgiye göre; Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticilere, 2020 yılı için, alan bazlı ek destek ödemesi ve sertifikasyon bedeli olarak 142 bin TL ödeme yapılacak. Üreticiler hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile bankanın ilgili şubelerinden alabilecekler.

Tüm gıdaların analizleri temiz çıktı

Öte yandan yerli ve ithal gıdalar üzerinde yapılan analizlerin tümü temiz çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre; 1-7 Ocak arası, ithal ürünlerden alınan 15, yerli ürünlerden de alınan 18 numune üzerinde, Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde tüm ürünler pestisit açısından temiz çıktı.