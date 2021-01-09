Kuzeyde 8, güneyde 466 pozitif vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 8 yeni vaka bir can kaybı, Güney Kıbrıs’ta da 466 yeni vaka bir can kaybı oldu. Türkiye'de ise 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 556 olduğunu, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne bölgesinden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

Pilli’nin açıklamasına göre Corona’da son durum şöyle; yapılan toplam test sayısı 346.410, toplam vaka sayısı 1743, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1481, tedavisi devam eden vaka sayısı 252, pandemi merkezindeki hasta sayısı 42, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 210, toplam kaybedilen hasta sayısı 10, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 0.

Güneyde 466 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs kaynaklı 1 yeni can kaybı oldu, 466 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 26 bin 674’e, toplam can kaybı 141’e yükseldi.

Hayatını kaybeden kişinin 93 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, 52 hastanın durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Türkiye’de 11 bini aşkın vaka

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 yeni tip Coronavirüs testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 9 bin 894 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 865 bin 406'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu.

Haftalık verilere göre ise bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.