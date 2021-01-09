Taahhüt istiyor

Pazartesi günü liderlerle görüşecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, gayrı resmî görüşmeye kırmızı çizgiler ve ön şartlar olmadan katılma taahhüdü isteyeceği bildirildi.

Lute’un yarın Ada’ya gelmesi beklenirken Rum Yönetiminin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına AB’yi müdahil etme yönündeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığı, bu kapsamda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB dönem başkanlığını 1 Ocak itibarıyla devralan Portekiz’in Dışişleri Bakanı ile görüşerek Rum tarafının tezlerini aktardığı kaydedildi.

Politis gazetesi “Lute Anlaşmada Kararlı” başlığıyla birinci sayfasından, “Jane Holl Lute’un Talepleri… ‘Kırmızı Çizgiler Olmadan 5+1 Gayrı Resmî Konferans” başlığıyla iç sayfasından aktardığı haberinde, Lute’un ayrı ayrı görüşeceği iki liderden; 5+1 gayrı resmî konferansa şartlar ve ön şartlar olmadan gideceklerine dair açık ve net taahhüt almakta kararlı olduğunu, garantör güçler ile de telefon görüşmeleri yapacağını savundu.

Bu tavrın, Kıbrıs sorununa iki devlet çözümü görüşülmesini ısrarla öneren Kıbrıs Türk tarafına yönelik olduğu iddia edilen haberde, KKTC’nin ve Türkiye’nin bu şartı kabul ederek iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü görüşülmesine rıza göstermesi, Rum tarafının da görüşmelerin tamamlanmasına zaman sınırı konulması ihtimali de dâhil hiçbir şeyi peşinen göz ardı etmemesi gerektiği ileri sürüldü.

Habere göre BM, bu inisiyatife, hiçbir şeyin peşinen göz ardı edilmemesi, prosedürün olumlu ilerlemesi için tarafların ortak zemin bulmaya kararlı gitmeleri gerektiği mantığıyla başlıyor. New York’taki kaynaklar BM’nin, ne görüşmek olsun diye görüşmeye ne de 2017’deki gibi sürekli konferanslar ve görüşmeler yöntemini izlemek niyetinde göründüğünü öne sürüyor.

AB garantisi istiyorlar

Alithia gazetesi “AB’nin Müzakerelere Dinamik Katılımına Doğru… Lizbon’da Önemli Temaslar” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün gittiği Lizbon’da, AB dönem başkanlığını 1 Ocak’ta devralan Portekiz’in Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüştüğünü ve Kıbrıs müzakerelerine müdahil olması yönünde teklif götürdüğünü yazdı.

Habere göre Silva-Hristodulidis görüşmesinde, BM Genel Sekreteri’nin yeni inisiyatifi derinlemesine ele alındı. Hristodulidis Kıbrıs sorununu Avrupa sorunu olarak tanımladı ve ‘ortak inancımız, AB’nin, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için en iyi garanti olduğudur. Bu görüşten hareketle AB’nin müzakere prosedürüne aktif katılımı çok önemlidir” ifadesini kullandı. Hristodulidis “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki ve Maraş’taki meydan okumaları gibi özlü müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin değerini azaltacak eylemlerden kaçınması şarttır” iddiasında bulundu.