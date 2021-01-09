6 merkez yetersiz

Eski Meclis Başkanı ve hekim Sibel Siber, Covid-19 aşılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi ile mücadelede eldeki en önemli kozun aşılar olduğunu vurgulayan Dr. Sibel Siber, “İnsanlık tarihine bakacak olursak birçok hastalıktan bu aşılar sayesinde kurtulduk. O nedenle aşı olmalıyız” dedi. Siber, Kuzey Kıbrıs’ta hızla ve yaygın olarak aşılama programının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Siber şunları kaydetti:

“Aşıların yan etkileri veya koruyucu olup olmadığı hususunda birtakım endişeler var. Gündemde en çok konuşulan iki aşı var. İki aşının da koruyuculuğu kanıtlanmıştır. AB ülkelerinde uygulamaya başlanan BioNTech aşısının %94’lere varan koruyuculuğu olduğu söyleniyor bilimsel yayınlarda…

Bu aşıların yan etkilerine bakıldığında, kısa ve orta vadede, diğer aşılara göre daha yüksek oranda yan etki görülmediği ifade ediliyor. 2-3 yıllık çalışmalar doğal olarak elimizde yok. Acil durum olduğu için bu süre beklenmeden uygulamalar başlandı Aşı uygulanması konusunda BioNTech aşısı ve Moderna aşıları onay almış. Çin aşısı olarak bilinen Synovac aşısı Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili’de çalışılıyor. Henüz 3. faz ara açıklaması yapılmadı. Türkiye, 18- 59 yaş aralığında gönüllülerde bu aşıyı çalışıyor. Ümit ederiz ki en kısa zamanda bu çalışma tamamlanır ve güvenirlilik endişesi giderilerek aşılama başlanır.”

“Daha çok merkezde aşılama planlanmalıdır”

Aşının koruyucu olduğunu belirten Siber, Kuzey Kıbrıs’ta hızla ve yaygın olarak aşılama programının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı’nın 6 merkezde aşılama yapılacağını açıkladığını hatırlatan Siber, hızlı aşılama için

6 merkezin yeterli olmayacağı görüşünü ortaya koydu.