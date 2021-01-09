"Siyaset kirlendi"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, pandemi nedeniyle kutlama yapamadıklarını ama partinin 5’inci yılını doldurduğunu söyledi.

Baybars yazılı açıklamasında, 2016 yılında, “eski siyaset anlayışı” diye nitelendirdikleri anlayışa karşı durmak için, değerlerin erozyona uğraması, siyasetin partizanlık, adam kayırma gibi sebeplerle yozlaşması nedeniyle yola çıktıklarını kaydetti.

Baybars partinin kuruluşundan bugüne olan süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“2018’deki genel seçimle birlikte, meclis dışı yaptığımız muhalefetten çıktık ve meclise girdik. Bugüne kadar da hükümet kanadında olduk. Aralık ayından itibaren de muhalefet konumuna geçtik.

3 yıllık süre içinde hem dünyadaki hem de Kıbrıs’taki gelişmelere baktığımızda, krizler dönemi olduğunu görüyoruz. Ekonomide ve pandemiyle birlikte sağlıktaki krizleri yönettiğimiz bir süreç geçirdik. Kolay olmadı, olağan seyrinde zamanlar geçirmedik. Son dönemde yaşananlara baktığımız zaman, Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu zamana kadar, demokrasi gibi soyut olan ve çok önemsenmeyen bazı kavramların gitgide daha çok erozyona uğradığını görüyoruz. Siyaset yapma alanı daraldı ve daha da kirlendi. Şu anda bulunduğumuz görevi, toplumu siyasetle, siyasilerle barıştırmak, toplumun sesini duyurmak ve toplum yararına işler yapmak için kullanacağız.”

Toplumun hassasiyetle üzerinde durduğu vatandaşlık gibi konularda her zaman şeffaf olduğunu söyleyen HP Milletvekili Baybars, bazı kesimlerin verilen vatandaşlık sayısını az bulduğunu bazılarınınsa çok bulduğunu söyledi.

Vatandaşlık hassas bir konu

Vatandaşlık gibi hassas bir konuyu, devletin bireyle olan mahremiyet bağının bazı kesimlerce siyaset malzemesi haline getirilmesinin yanlış olduğunu belirten Baybars, şu ifadeleri kullandı:

“Her iki tarafın da hedefi oldum. Bu makam böyle bir makam. Doğru bir şey yapmaya çalışırken, toplumda kutuplaştırma yaratan kesimlerin hedefinde olabiliyorsunuz. Örneğin Erhan Arıklı 3 yıl boyunca sadece beni ve vatandaşlık konusunu konuştu. Başka hiçbir konusu olmadı neredeyse. Bu ülkede bir vatandaşlık yasasına ihtiyacımız var. Nüfus politikasının bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Bunun hiçbirimizin uhdesinde olmaması gerekir. Hükümetler gelip geçicidir. Ülke tarihinde ilk kez hem dörtlü hükümette hem UBP-HP koalisyonunda, burada doğup büyüyen veya küçük yaşta buraya gelen çocuklar Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapıldı. Yasa yaptık ama geçiremediğimiz için Bakanlar Kurulu kararıyla verdik. Şu an beyaz kimlikle ve vatandaşlıkla ilgili yasa hazırdır. Eğer bu geçirilmek istenirse desteğimizi veririz. Bu hükümetin kendine biçtiği ömür içinde herhangi bir reformist veya toplumun bir yarasına çözüm olacak bir yasa geçireceklerine inancım yok. Doğrusu ekime kadar gidecek bir hükümet görüntüsü de yoktur.”