‘Siren sesi susmayacak’

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Hızır Acil Servisi önünde açıklama yaparak, “siren sesinden rahatsız oluyoruz” söylemini eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuşmasında ilk olarak, Geçitkale’de yaşanan olaya dikkat çekerek, “Ülkede hiç alışık olmadığımız bir olayla uyanmanın üzüntüsü içerisindeyiz” dedi. Bengihan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması dileğinde bulundu.

Ülkede pandemi sürecinin devam ettiğine ve yerel bulaşın arttığına işaret eden Bengihan, kamu sağlık çalışanlarının eksikliği noktasındaki ihtiyaçların daha da ön plana çıktığını ifade etti. Personel eksikliği nedeniyle çalışanların var gücüyle çalıştığını dile getiren Bengihan, 112 Hızır’da çalışan personelin 36 saat görev başında kalarak, büyük fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

Bir televizyon programında bir gazetecinin siren seslerinden rahatsız olduğunu dile getirmesine karşın Sağlık Bakanı’nın da bu söylemi destekler nitelikte, “doğrudur, bir rahatsızlık vardır” dediğini savunan Bengihan, “Bu özelde 112 servisinde çalışan arkadaşları genelde de toplumu üzmüştür. Bu insanlar bunu hak etmemiştir” ifadelerini kullandı.

112 servisi çalışanlarının hasta almaya gittiğinde orada hayatta kalma mücadelesi veren insanların olduğu bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Bengihan, “Çalışanlar sirenleri açıyor, yolun açılması ve kendilerine öncelik verilmesi, herhangi bir trafik kazası yaşanmaması için. Ancak birileri siren sesinden rahatsız oluyormuş” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde ambulansların siren sesinin susmadığını, bu ülkede de susmayacağını dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, önemli olanın siren seslerine ihtiyaç duyulmamasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu’ndan Bengihan’a destek

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, KTAMS Başkanı Bengihan’ın söylediklerine destek verdi. Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Serdaroğlu, televizyon programlarında eleştiri yapılırken, neyin eleştirildiğinin 10 kere düşünülmesi gerektiğini belirtti.

“Eleştirdikleri, insanların sağlığı için uğraşanlardır” diyen Serdaroğlu, sağlık emekçilerinin söyledikleri gibi artist olmadığını vurgulayarak, “Artist olmak isteselerdi Yeşilçam’a giderlerdi. Ambulansta gecelerini, gündüzlerine katarak hizmet vermezlerdi” dedi.