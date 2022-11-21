Altın yüz güldürmedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 1,60 kazançla 4.526,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.446,58 puanı, en yüksek 4.784,01 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,27 artışla 4.285,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,51 primle 7.521,17 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,29 artışla 4.793,46 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi ise yüzde 1,15 kayıpla 3.873,15 puana geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 36,90 ile Albaraka Türk oldu. Albaraka Türk'ü yüzde 34,77 ile Karsan Otomotiv, yüzde 31,38 ile Jantsa Jant Sanayi izledi. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 340 milyar 630,3 milyon lirayla Sasa Polyester, 159 milyar 634,8 milyon lirayla Koç Holding ve 149 milyar 347,3 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 azalışla 1.050 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 kayıpla 7 bin 35 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 18,6210 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,60 artışla 19,2350 lira oldu.

Bir önceki hafta 21,8550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, son bir haftada yüzde 1,43 kazançla 22,1670 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,06 değer kaybederek 19,5540 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Son bir haftada en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,34 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu. Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF ise yüzde 10,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 3,59 ile QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF oldu. Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF ise yüzde 4,29'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

