Hain saldırı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Son belirlemelere göre biri öğretmen biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada biri öğretmen biri çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Karkamış'ta sivil yerleşim yerlerine saldırı söz konusu, okullarımıza da saldırı söz konusu oldu. Okulun hemen bahçe duvarının dışına düşme söz konusu oldu. Oluşan basınçla öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir kardeşimiz, öğretmenimiz 22 yaşındaki öğretmenimiz şehit oldu. Evlere isabet etmek suretiyle saldırı devam etti.

Bir duvarın içerisine girmek suretiyle oradaki 5 yaşındaki bir çocuğumuz Hasan Karataş şehit oldu. Yine aynı evde 5 aylık hamile kadın da öldü bilgisi geldi. Ama şu anda entübe, dualarımız onunla birlikte. 5 aylık bebeği de yaşatmaya çalışıyorlar. Bu terörün kuralsız, insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de yaşadık. Bugün öğleden sonra da Öncüpınar'a havan atışları gerçekleşti. Atamayacak hale gelene kadar terörü temizleyeceğiz."

