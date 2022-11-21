‘Büyük başarı elde edeceğiz’

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP’nin adaylarına inandığını ve seçimlerde büyük başarı elde edeceklerini söyledi. Üstel,“Güzel bir gelecek, güçlü belediyelerle gelecek” dedi.

Ulusal Birlik Partisi yerel seçimlere yönelik Vizyon 2022 toplantısını belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarının katılımı ile gerçekleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi’nin yerel yönetim vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği Belediyeler Reformu sonrasında ortaya çıkan 18 belediye için 18 ilkenin anlatıldığı Vizyon 2022 toplantısında ülkenin kalkınma hamlesinin yerelden başlayacağının vurgusu yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Ünal Üstel, kimsenin cesaret edemediği yerel yönetimler reformunu UBP hükümetinin gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, KKTC’de yeni atılım döneminin yerelden başlayacağını kaydetti.

Hizmette yerel, anlayışta evrensel bir bakış açısı ve 18 belde 18 ilke çerçevesinde yola çıktıklarını kaydeden Üstel, Başkan adaylarının ortaya konan vizyon ve evrensel belediyecilik bakış açısıyla beldelerinin yönetimine talip olduklarını söyledi. Ünal Üstel, “Bu seçimi kazanacak, güçlü belediyelerle mutlu beldeler yaratacağız” dedi.

Belediyelerimiz güçleniyor

“Belediyelerimiz birleşiyor, belediyelerimiz güçleniyor” diyen Üstel, “Vizyonumuz halka hizmettir. Ülkedeki yeni kalkınma hamlesini 25 Aralık gecesinden itibaren yerelden başlatıyoruz. Seçimleri kazanacak olan başkan adaylarımız UBP’nin hizmet vizyonu ile beldelerinde yerelden kalkınma hamlesini başlatacaklar. Bizler de merkezi hükümet olarak halkımızın refah dolu yarınlara ulaşmasını sağlamak için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Güçlü belediyelerin UBP’nin desteklemiş olduğu belediye başkanları tarafından yönetilmesi ile reformun anlam bulacağına dikkat çeken UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, “Bizim başkanlarımız evrensel bir vizyonla halka hizmet götürecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Güzel gelecek güçlü belediyelerle gelecek” diye konuştu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantıda, kampanya başkanlığı tarafından hizmette yerel anlayışta evrensel beldeler için 18 belde 18 ilke vizyonunun sunumu da yapıldı.

Toplantıya, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra, UBP'li bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye başkan adayları, aynı zamanda UBP’den destek alan bağımsız belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

