‘Katkıda bulunun’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki bilişim sektörünü KKTC’nin tanıtılmasına destek vermeye çağırdı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliğinde konuşan Arıklı, “Bundan sonraki aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) bağımsız bir Türk devleti olarak Türk dünyasına, İslam dünyasına ve diğer dünya devletlerine tanıtmak en önemli amacımızdır” dedi.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, TBD’nin “Dijital Gelecek ve Ötesi” ana teması ile 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlediği bütünleşik etkinliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve diğer yetkililerin konuşmalarıyla başladı.

Konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilişim alanında kaydettiği ilerlemeler ile ilgili verilen bilgilere atıfta bulunarak başlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, konuşmaları dinledikten sonra “Türkiye Yüzyılının” ne manaya geldiğini gayet iyi anladığını belirtti.

Arıklı, bahsedilen teknoloji ve ilerlemenin yakalanması halinde Türkiye Yüzyılını elbette gerçekleşeceğini ifade ederek, “Benim gönlümde yatan Türkiye Yüzyılı değil. Türkiye’den çıkan bu ateşin, bu teknolojinin, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni içine almak kaydıyla Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar 200 milyonluk Türk dünyasını içine alması ve ‘Türk Asrına’ dönüşmesidir” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan ekibin bunu gerçekleştireceğine inandığını söyleyen Arıklı, iktidarın sadece Türkiye’nin sorunlarıyla değil, Türk dünyasının sorunlarıyla da ilgilendiğine işaret etti.

Veri Merkezi açılışı

KKTC’de geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Veri Merkezi ile birlikte e-devlete geçişi yapıldığını kaydeden Arıklı, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgileri ve talimatları, Kıbrıs’tan Sorumlu Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un bizzat takip etmesiyle gerçekleştiğini belirterek, bir kez daha teşekkürlerini sundu.

6-7 ay içerisinde 4G’ye geçeceğiz

KKTC’ye haksız bir ambargo uygulandığını ve izolasyona tabi olduğunun altını çizen Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan tek penceresi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti var olduğumuz andan itibaren her zaman yanımızda. Altyapımızı Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla tamamlıyoruz ve kendi imkanlarımızla da teknolojide çağı yakalamayı becermeye çalışıyoruz. Birkaç gün önce yine 4G-5G ihalesini gerçekleştirdik. Şu anda ihalenin ikinci aşamasındayız. Türkiye’nin destekleriyle ihalemizi tamamlamak üzereyiz ve Allah izin verirse 6-7 ay içerisinde 4G’ye geçeceğiz ve ardından 5G için bütün çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.”

Önümüzdeki yıl açılacak olan Ercan Havalimanı’na 5G kurulduğunu, halkın 5G’yi burada deneyimleyebileceğini ifade eden Arıklı, her eve fiber-optik altyapı götürme çalışmalarının yürütüldüğünü, bu konuda da Türkiye’nin yetkili kurumlarının desteklerine ihtiyaç duyulacağını aktardı.

KKTC’nin turizm ve eğitim ağırlıklı hizmet sektörüne dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu, her iki sektörün de teknolojiyle özelikle de internetle iç içe olduğunu söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Düşünebilir misiniz, 26 tane üniversiteniz olacak, tekno-parklarınız olacak ve internet hızınız 3G. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ve hâlâ fiber altyapınızı kurmamışsınız. Bu da kabul edilemez bir durum. Dolayısıyla biz kısa süre önce iş başına gelmiştik, bu konularda gerekli çalışmalarımızı süratle neticeye ulaştırmak zorundayız” dedi. Arıklı, altyapı çalışmalarının yanında bilişim teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirmeye de önem verdiklerini, bu konuda nitelikli insan yetiştirebilmek amacıyla Türkiye ile birlikte yürütülen “1001 Yazılımcı” projesinin belirli bir noktaya getirildiğini kaydetti.