"Fiyatlar günlük değişiyor"

Ömer KADİROĞLU

Temel tüketim maddelerinde hemen her gün fiyatların değişmesine tepki gösteren vatandaşlar “ne yiyeceğimizi, hangi marketten alış-veriş yapacağımızı bilemez haldeyiz” diyor.

Markette tüm ürünlerin fiyatlarını tek tek kontrol eden vatandaşlar, gelirle gideri dengelemenin mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Vatandaş ne dedi…?

Hülya Yalçın

“Markete geldiğimiz zaman almak istediğimiz ürünleri maalesef alamıyoruz. Et, tavuk, yumurta, balık süt gibi ürünler beslenmenin vazgeçilmezidir ancak balığı uzun süredir tüketemiyoruz. Yumurta, süt ve ekmek gibi ürünler temel tüketim maddeleridir ve bunlara da sürekli olarak zam yapılıyor. Haliyle vatandaşlar da ucuz neredeyse oralardan bu alışverişlerini yapıyorlar. Yetkililerden beklentimiz alabilecek olanın da olduğunu alamayacak olanın da olduğunu göz önünde bulundurarak artışlara bir çözüm bulmalarıdır. Zamlara yetişemiyoruz ve sadece boğaz için çalışıyor insanlar.”

Mustafa Akalın

“Markete geldiğimiz zaman almak istediğimiz ürünlerin tamamını maalesef alamıyoruz. Eskiden ihtiyacımız olanı alabiliyorken şimdilerde bir kısmını alabiliyoruz onun da ucuzunu arıyoruz. Aldığımız maaşlar mutfak masraflarına yetişmiyor. Yumurta, süt ve süt ürünlerini eskisi gibi tüketemiyoruz. Çocuklarımızın tüketmesi gereken miktarlarda düşüş yaşanıyor. Yetkililerden bir beklentimiz yok çünkü hiçbir zaman yükselen tüketim maddesi fiyatlarının düştüğünü duymadık.”

Zeliş Muhtaroğlu

“ Yumurta, süt ve süt ürünlerini tüketiyoruz ancak fiyatları herkesi olduğu gibi bizleri de rencide ediyor. Aslında sadece birkaç üründe değil tüm ürünlerde bir artış var ve pandeminin arkasından böyle olacağı belliydi. Yapılan zamlarla ilgili yetkililerden bir beklentim yok çünkü dünya genelinde yaşanan bu sorunla ilgili bir çözüm olacağına yönelik pek bir inancım da yoktur.”

Emine Cilasun

“Market ihtiyaçlarımızın tamamını alamıyoruz. Almak istediklerimizi alacak olsak maaşlarımız yetmez. Temel ihtiyaçlarımızı kısıtlı olarak almaya çalışıyoruz. Yumurta, süt ve süt ürünlerini tüketiyoruz ancak fiyatları her aldığımızda farklı rakamlar ödüyoruz. Ben yumurtayı köyden alıyorum ve 12 tane yumurtayı 36 TL’ye alıyorum. Yapılan bu zamlar nedeniyle temel ihtiyaçlarını alamayan insanlar var ve toplumun büyük çoğunluğu sağlıksız besleniyor. Yetkililerden beklentimiz fiyatlardaki bu büyük artışlarla ilgili çalışmalar yapmalarıdır.”

Nilgün Demirören

“Marketten ihtiyacımız olanların tümünü alamıyoruz. Herşey çok pahalı. Markete geldiğimiz zaman ihtiyacımız olanın en uygun fiyatlısını arıyoruz. Eskiden maaşlar düşüktü ancak bu kadar pahalılık yoktu diye istediklerimizi alabiliyorduk. Bugüne baktığımızda bir kilo muz 30 TL oldu. Ben eskiden Kıbrıs’tan Türkiye’ye giderken buradan muz götürürdüm ancak bugün muz Türkiye fiyatının iki üç katı oldu. Yumurta, süt ve süt ürünleri çok fazla arttı. Benim oğlum yumurtayı çok tüketirdi ancak şimdi artış nedeniyle onun da yumurta tüketimini düşürdük. Yetkililerden beklentimiz bu temel tüketim maddelerine yapılan artışların durması için çalışma yapmalarıdır.”

Muharrem Hun

“Markete geldiğimizde ihtiyacımız olanın tamamını alamıyoruz. İhtiyaçlarımızı kısarak alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Yumurta, süt ve süt ürünlerini çocuğumuz tüketsin diye almaya çalışıyoruz ancak hergün farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. Halk yapılan artışlar karşısında tepki gösteriyor ancak sonrasında geri çekiliyorlar ve hayat devam ediyor.”

Meral Adalı

“İnsanlar artık markete geldikleri zaman ihtiyaçlarının tamamını alamıyor. Gerçekten artık hiç bir şey alınmıyor. Bu pahalılığın nedeni paramızın değersizleşmesi, dövizdeki çalkalanma, pandemi ve ambargolar olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlara ilave olarak denetimsizlik de fiyatlar yüksektir.”

Hasan Kaya

“ Artık eskisi gibi aylık alışveriş yapamıyoruz. Süt, süt ürünleri, yumurta gibi ürünleri eskisi gibi alamıyoruz. Herkes zor durumda ve yetkililerden ne bir denetleme ne de bir piyasayı ucuzlatma çalışması göremedik. Halkın durumunu düşünen kimse yok. Ben asgari ücret alıyorum bugün ev kirası 8 bin lira ödüyorum ve kalan parayla geçinmeye çalışıyorum. Yetkililerden halkı rahatlatacak çalışmalar bekliyoruz. “

Kemal Latif

“Artık eskisi gibi aylık alışveriş yapamıyoruz. Markete geldiğimiz zaman pahalılık nedeniyle almak istediklerimizin tamamını alamıyoruz. Alabilecek 50 kişi var onlar da meclistedir diğer herkes benim gibi ürünlere bakıp geçiyor. Ben olaya kişisel olarak bakmıyorum genel olarak baktığım zaman ve insanları raflara bakıp geçtiğini görünce içim eziliyor. Pahalılığın nedeninin üretimsizlik olduğunu düşünüyorum. Piyasada etkin bir denetim olursa bu fiyatların daha da aşağıya düşeceğine inanıyorum çünkü bir markette 15 lira olan ürün başka bir markette 25 liradır.”

Ali Gülle

“Markete geldiğimiz zaman ihtiyacımız olan temel tüketim maddelerine bakıyoruz ilk önce ama yine de istediklerimizin tamamını alamıyoruz. Öncelik sonralık sıralaması yaparak alışverişe çıkıyoruz. Pahalılığın nedeni bence beceriksiz bir hükümetin olması, dövizdeki çalkalanma ve denetimsizliktir.”

Hüseyin Yalçınkaya

“ Ben emekli olduğum halde geçinemezken gençler ne yapacak bilemiyorum. Süt, süt ürünleri ve benzeri temel ihtiyaçlar ateş pahası. Pahalılığın tek nedeni bence denetimsizliktir. Piyasada etkin bir denetim yapılsa piyasanın ucuzlayacağına inanıyorum. Yetkililerden bu yönde bir çalışma bekliyoruz.”

Hasan Ertem

“ Et, süt ve süt ürünleri gibi temel tüketim maddelerini eskisi gibi tüketemiyoruz. İnsanlara dikkat ediyorum ve genel olarak insanlar kalite ve iyi olanı değil ucuz olanı almaya çalışıyorlar. Piyasanın bu denli pahalı olmasının tek nedeni serbest piyasadır.”

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022, 10:38