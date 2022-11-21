Suçlardaki artış ürkütüyor

Polisin asayişi sağlamak, trafik kazalarını azaltmak amacıyla yaptığı denetimler sürüyor. Polis bu kapsamda önceki gece saat 22.00’den dün sabah 02.00’ye kadar Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis, 4 ilçede toplam 3 bin 490 araç sürücüsünü kontrol ederken, trafik suçu işleyen 901’i hakkında ileri işlem yaptı. Polis çeşitli nedenlerden dolayı 4 ilçede 38 aracı trafikten men etti.

Polisten verilen bilgiye göre; Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Gazimağusa’da 938 araç sürücüsü kontrol edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 938 araç sürücüsü kontrol edildi. Biri alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 195 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Girne’de 19 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 237 araç sürücüsü kontrol edildi ve 9’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 328 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 19 araç trafikten men edildi.



Güzelyurt’ta 279 araç sürücüsü rapor edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 279 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 17 araç da trafikten men edildi.



Alkollü sürücüler yakalandı

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 315 araç sürücüsü kontrol edildi ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 99 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022, 10:37