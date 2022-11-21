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‘Bold Wings 2022’

Rum ve Fransız komandoları ortak tatbikat gerçekleştirdi

‘Bold Wings 2022’

   Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransız Silahlı Kuvvetleri’nin “Bold Wings 2022” kod isimli küçük çaplı özel harekât tatbikatı icra ettiği bildirildi.

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   Alithia, “Fransız Komandolar Kıbrıs’ta” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde 14-18 Kasım’da Güney Kıbrıs topraklarında icra edilen tatbikata RMMO ve Fransız Silahlı Kuvvetleri’nin komando birlikleri özel harekât personelinin katıldığını yazdı.
   Habere göre tatbikat senaryosunda, bireysel ve grup silahları ile çeşitli atışlar ile serbest düşüş atlayışları yapıldı.
   Haberde, 2022 celbi topçu bataryası mensuplarının ikinci atış eğitimleri kapsamında 15-17 Kasım’da ise Kitium atış alanında, RMMO topçu bataryası tarafından, denizdeki hedeflere atışları içeren tatbikat icra edildiği, tatbikata topçu birliklerinden çok sayıda seferî personelin de iştirak ettiği kaydedildi. 

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