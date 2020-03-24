İkinizi de öldürürüm

Eski eşinin bir başkası ile evlenmesine sinirlenen Bilal İri, ölüm tehditleri yüzünden sonrasında tutuklandığı bildirildi. Bilal İri dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eski eşini “Kocan ile yaşamaya devam edersen ikinizi de öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği, ayrıca kafasına vurup darp ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Mart 2020 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı Bilal İri’nin eski eşini telefon ile arayıp hitaben şimdi birlikte olduğu kişiyi kast ederek "Kocan ile yaşamaya devam edersen ikinizi de öldüreceğim" diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra eski eşinin evine gittiğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını belirtti. Polis, zanlının tartışma esnasında eski eşinin sağ bileğinden tutup çektiğini, eli ile kafasına defalarca vurmak suretiyle darp ettiğini anlattı.

Hastaneden rapor aldı…

Polis, darp edilen kadının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini belirtti.

Zanlının aynı gün tutuklandığını, soruşturma amaçlı 2 gündür hücrede olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.