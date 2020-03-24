Hastanede 11 kişi kaldı

Kuzey Kıbrıs’ta dün evlerinde gözlem altında tutulan 20 kişiye yapılan testlerde iki pozitif vaka daha tespit edildi. Böylelikle Coronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 olurken, sadece 11 hastanın tedavi gördüğü, 29’nun taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka sayısının 40’a yükseldiğini söyledi. Şu anda hastanede 11 kişinin Coronavirüs tedavisi gördüğünü belirten Bakan Pilli, tedavi görenlerden 8’inin KKTC vatandaşı, 1’inin Türkmen, 2’sinin ise Alman turist olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, bugüne kadar tamamı alman turist olan 29 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Test yapılan son 20 kişinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği şekilde bir otelde tek tek odalarda tutulduğunu ifade eden Pilli, testlerin devam edeceğini ve sonuçların açıklanacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüsüyle ilgili evde tarama çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Pilli ayrıca hızlı tarama kiti kullanımı ile ateşli hastaların hazırlanan ayrı bir polikliniğe yönlendirilme uygulamalarına bugün başlanacağını kaydetti. İzolasyonların yeni başladığına işaret eden Pilli, yurt dışından gelen kişileri tek tek arayıp, genel durumlarını sorduklarını ve bu kişilere evlerinde kalmalarını söylediklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, mücadelenin toplumsal bir mücadele olduğunu ve herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli olarak en iyi şekilde görevlerini yaptıklarını söyledi.

Pilli, bu süreçte görev alkan tüm sağlık ekibi ile polis teşkilatına teşekkür etti.

İş insanlarından destek

Bir iş insanının özel uçağıyla düzenlediği seferle bir kısım sağlık ihtiyacını karşıladığını belirterek, bu kişiye teşekkür eden Pilli, dün ayrıca Girne Limanı’ndan gerek kıyafet, gerekse de maske olsun birçok malzemenin ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Pilli, özel uçakla dün hızlı tarama kitlerinin de geldiğini ve bazı iş insanlarının bu kitleri bağışladığını söyledi.

Birçok yerden çeşitli bağışlar geldiğini belirten Pilli, bu kişilerin isimlerini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, 30 vantilatör ihalesinin de sonuçlandığını belirtti.

Ali Pilli, bazı belediye başkanlarını aradığını ve tüm içlerde kurulan ilçe emniyet kurullarından şüpheli tüm durumları bakanlığa bildirimlerini isteyeceklerini belirtti.

Bakan Pilli, "Biz çalışıyoruz, vatandaşlar da dışarı çıkmasın. Kısmi sokağa çıkma yasağı yerine bir karardır. Halk evinde kalsın ki biz daha kısa sürede bu salgını durduralım” dedi.

Turistlerin genel durumu iyi

Alman turistlerin durumu hakkında da bilgi veren Bakan Pilli, 5 Alman vatandaşının tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Pilli, genel durumları iyi olan 2 turistin akciğer sorunu olduğunu ancak herhangi birinin solunum cihazına bağlı olmadığını belirtti.

Yurtdışından gelen öğrencilerin sağlıkları konusunda herhangi bir şikâyetin gelmediğini belirten Pilli, öğrencilerin herhangi bir şikâyeti durumunda kendisini de arayabileceğini veya mesaj atabileceklerini söyledi.