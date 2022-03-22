Bir yıllık borçlanma 612 milyon

KKTC Merkez Bankası, 2021 yılı dördüncü çeyreğine ait rapor açıklandı. Rapora göre; kamu maliyesi 2021 yılında 954,7 milyon TL açık verdi. 2021 yılında oluşan bütçe açığının karşılanması için ise 612,5 milyon TL net iç borçlanma yapıldığı bildirildi.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imzasıyla yayımlanan 2021 yılı dördüncü çeyreği bültenine ilişkin raporda 2021 mali yılının dördüncü çeyreğinde bütçe gelirlerinin 3.487,6 milyon TL ve bütçe giderlerinin 3.817,4 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Raporda, şu veriler paylaşıldı:

“2021 yılı tamamında bütçe gelirleri 9.431,4 milyon TL bütçe giderleri ise 10.386,1 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,8 artış yaşayarak 2021 yılı tamamında 5.897,4 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan bağış, yardım ve krediler kalemi ise 2021 yılı tamamında 1.839,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılında bütçe giderleri içerisinde en büyük paya sahip ilk iki kalem ise cari transferler ve personel giderleri olup, sırasıyla 4.290,2 milyon TL ve 3.514,1 milyon TL olarak kayda geçti.

İlgili kalemlerin toplam bütçe giderleri içindeki payı ise cari transferler için yüzde 41,3 ve personel giderleri için ise yüzde 33,8 olmuştur. 2021 yılında kamu maliyesi 954,7 milyon TL açık verdi. 2021 yılında oluşan bütçe açığının karşılanmasında kullanılmak üzere yıl içinde 612,5 milyon TL net iç borçlanma yapıldı.”

Bankacılık sektöründe yüzde 34,08 artış

Raporda, KKTC Bankacılık Sektörü Gelişmeleri de şöyle değerlendirildi:

“2021 yılı dördüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı Aralık ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 34,08 artarak 79.643 milyon TL’ye yükseldi.

Bu artış esas itibarıyla son çeyrekte döviz kurunda meydana gelen artıştan kaynaklandı.

İlgili dönemde sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay sahibi yüzde 52,74 ile brüt krediler, ikinci en büyük pay sahibi ise yüzde 30,4 ile nakit ve nakit benzeri kalemler oldu.”

KKTC enflasyon gelişmeleri

Raporda, KKTC Enflasyon Gelişmeleri başlığı altında ise şunlar kaydedildi:

“2021 yılı dördüncü çeyreğinde KKTC’de bir önceki aya göre enflasyon oranları Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde 3,23, yüzde 5,52 ve yüzde 15,16 olarak gerçekleşti. 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranları Ekim ayında yüzde 23,63, Kasım ayında yüzde 27,39 ve Aralık ayında ise yüzde 46,09 olarak kayda geçti.

2021 yılı Aralık ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler yüzde 77,65 ile ulaştırma, yüzde 60,43 ile mobilya ve ev aletleri ve yüzde 58,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemleri oldu.

2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla en düşük fiyat artışı ise yüzde 16,07 ile alkollü içecekler ve tütün kaleminde gerçekleşti.”

