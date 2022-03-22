Töre: Çalışmalar takdire şayan

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla “Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz” sloganıyla Meclis’te farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde bazı milletvekilleri ve Meclis personeli yürüyüş bandında bir dakikalık farkındalık yürüyüşü yaptı.

Bando eşliğinde şarkıların çalındığı etkinlikte, prostat kanseri tahlillerinin yapılması için milletvekilleri ve Meclis çalışanlarından kan örnekleri alındı.

Etkinlikte basına açıklama yapan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmalarının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Etkinliğin, erkeklere bir çağrı olduğunu dile getiren Töre, “Sadece kendi hayatınızı değil ailenizin hayatını da düşünününüz. Kimse üzülmesin.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, kanser hastalığının her geçen gün erken tanı zenginleşmesine rağmen en büyük problem olarak durduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, prostat farkındalık ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte erken tanının hayat kurtardığının hatırlatılmasının önemini vurguladı.

Kocaismail: Amaç farkındalık yaratmak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ise konuşmasında, prostat kanserinde erken tanının önemine vurgu yaparak düzenledikleri etkinlikle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.

Meme kanserinde “pembe ay”; prostat kanserinde de “mavi ay” etkinlikleriyle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Kocaismail, meme kanserinde derneğin kurulduğu 1993 yılında yüzde 5 hastanın hayatta kaldığını, şu anda ise yüzde 95 hastanın erken tanı bilinciyle hayatta kaldığını belirtti.

Erkekler arasında bir fobi ve bir tabu olarak kalmaya devam ettiği sürece prostat kanserinin ölümlerde öne çıkmaya devam edeceğini dile getiren Kocaismail, “mavi ay” etkinliği düzenleyerek Meclis’te erkeklere temsili tetkikler yaparak sağlık bütçelerinin artırılması konusunda ses vermek istediklerini kaydetti.