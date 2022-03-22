Zor zamanda  göreve talip

Suna ERDEN

Çiftçiler Birliği eski Genel Sekreteri Oğuz Ceyda, soğuk havaların ekinlere zarar verdiğini ifade ederek, üreticiyi çok zor günler beklediğini söyledi.

Üreticinin kaba yem için hasat dönemine girdiğini belirten Ceyda, devletin mutlaka akaryakıt desteği vermesi gerektiğini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Ceyda, üretim maliyetleri kuralık ve alınmayana teşviklerden dolayı zor durumda olan üreticiye destek verilmemesi durumunda sorunların daha da büyüyeceğini vurguladı. Çiftçiler Birliği başkanlığına aday olduğunu da açıklayan Ceyda, “Üreticinin birçok sorunu vardır. Ben bu zor zamanda, göreve talibim. Başkanlık için adayım” dedi.

Ceyda şunları söyledi:

“Son 46 yılın en soğuk mart ayını yaşıyoruz. Mart ayı özelikle arpa ve buğday üretiminde başak atma dönemidir. Don, soğuk ve kuzeyden poyraz esmesi nedeniyle ekinlerde başaklanma olmadı.

Geçtiğimiz şubat ayında da, bu ay içerisinde de yeterli yağmur yağmadı. Bu gibi durumlar da ekinlerin zarar görmesine neden oldu. Ayrıca geçen yıl büyük bir kuralık yaşanmıştı. Birçok bölge kuraklık kapsamı dışında bırakılmıştı ve tazminat alamamıştı. Geçen yıl kuraklık tazminatını alamayan çifti bu yıl güçlükle ektiği ekinlerden de verim alamayacak. Bu nedenle üreticiyi çok zor günler bekliyor.”

Üretim maliyetleri arttı

Üretim maliyetlerinin giderek arttığını ifade eden Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020-2021 yılı ekin ekme döneminde bir torba suni gübre 140 liraydı. 2021-2022 döneminde ise gübre fiyatı 700 liraya çıktı. Dolayısıyla çiftçi bu yıl ekim yaparken tarlasına suni gübre atamadı. Tüm etkenler birleşince biz bu yıl ne arpa ne de buğdaydan verim alamayacağız.

Zaten Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arpa, buğday ve mısır karaborsaya girdi. Hal böyle olunca da biz de yaşanacak krizi çok daha etkili olacak.

Eğer zarar-ziyan olmasaydı bir yıl yetecek kadar ürün alacaktık.”

Mazot benzinden daha pahalı

Dünya piyasasında yaşanan sorunlardan dolayı gıdanın ulusal güvenlik meselesi olarak ele alındığını ifade eden Oğuz, KKTC’de ise tarıma yeteri kadar önem verilmediğini dile getirdi.

Oğuz, şunları söyledi:

“Mazot benzinden daha pahalı oldu. Bu fiyatlarla çiftçinin üretim yapması mümkün değil. Avrupa ve Güney Kıbrıs’ta akaryakıt çiftçiye vergisiz veriliyor.

Acilen bizde de bu uygulamanın hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu akaryakıt fiyatlarıyla tarım sürdürülemez durumdadır.”

Destek şart

Çiftçinin geçen yıldan kalan teşvikleri dahi almadığını belirten Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yılın teşvik ödemelerini alamadık. Gerçi alsak da Türk lirasının değer kaybından dolayı bir önemi kalmadı. Şimdi üretici hayvanlık kaba yem için hasat dönemine giriyor. Zaten zor durumda olan üreticiye mutlaka destek olunmalıdır. Hasat dönemi için akaryakıt desteği acilen verilmelidir.

Eğer üreticiye destek olunmazsa hayvanları beslemek için yem bulamayacak hale gelecektir.”

Aday olacağım

Oğuz Ceyda, 16 Nisan 2022 tarihinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin başkanlık seçimi olacağını ifade etti. Ceyda, “1998-2008 yılları arasında Çiftçiler Birliği’nin genel sekreterliğini yaptım. Şimdi başkanlığı adayım. Üreticinin birçok sorunu vardır. Böylesi zor bir zamanda bu göreve talibim. Başkanlık için adayım” dedi.