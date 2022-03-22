Çalışma Bakanlığı görevinden istifa eden UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 10 gün sonra konuştu. UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, istifası sonrasında Meclis’te ilk kez kürsüye çıktı ve hakkındaki iddialara yanıt verdi. Hasipoğlu, “Bakanlar Kurulu’nun sorumluluğu Başbakan’a aittir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.15’te Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Muhalefet liderleri Cumhuriyet Meclisi’nde 62’nci madde tahtında söz aldı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakanının kullandığı ifadelerle Meclisin denetim faaliyetini önemsizleştirildiğini savunarak, “Bunun yapılması yazıktır, ayıptır” dedi.

Geçtiğimiz hafta Başbakan’a çok sayıda soru sorulduğunu, Genel Kurul’a gelmeyen Başbakanın bu sorulara yanıt vermediğini, cevap alabilmek için soru sormaya devam edeceklerini söyledi.

Özersay, Başbakan’a kabinenin Türkiye’ye sunulmasını doğru bulup bulmadığı, Bakanlar Kurulu’nu değiştirme sebebini, Oğuzhan Hasipoğlu’nun bu kadar sürede görevden alınması, ek bütçe ve Serbest Liman konusunda soru yöneltti.

Erhürman: Meclisin ve halkın bilme hakkı var

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan’a kabine değişikliğini sorarak, “Gerçek nedir, bunu Meclisin ve halkın bilme hakkı var” dedi.

Hasipoğlu: Sorumluluk Başbakan’a ait

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “İstifa konusuyla ilgili sosyal medya hesabımdan bazı açıklamalarda bulundum. 15 günlük bakanlık tecrübem oldu. Bakanlığa yönelik iradem ve talebim olmadı. Bakanlar Kurulu oluşumu Başbakan’a ait. Sorumluluk Başbakan’a ait” dedi.

Hasipoğlu, “Ben partinin Genel Sekreteriyim. Bu yolu Başbakan’la yürüyorum. İstifamın en büyük sebebi, Başbakanının yeni ve başka görevler vermek istemesinden kaynaklandı. Ben de bu görevleri uygun gördüm ve istifa ettim. Bakan olmak için değil, vekil olmak için seçildik” şeklinde konuştu.

“Türkiye müdahale ediyor mu” sorusunun gündeme geldiğini belirten Hasipoğlu, şunları ekledi:

“TC’den hiçbir kişi, hiçbir makam tarafından aranmadım. Müdahale söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Ben Başbakan olsaydım, dışardan birini atamazdım ama sorumluluk başbakanınındır. Hükümete ve başbakana en baştan beri verdiğim destek devam edecek.”

Yerinden soru soran CTP milletvekili Erkut Şahali’yi yanıtlayan Hasipoğlu, “Spekülasyon çok, ispat yok” dedi.

Meclis’te sunuşlara yer verildi

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi. Bu bölümde Meclis'in çalışma günleriyle ilgili karara ve belediyelerle ilgili yasaların ivediliğine muhalefet partileri itirazlarını ortaya koydu.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasında dostluk grubunun üye sayısını belirleyen kararı oy birliğiyle onaylandı.

16 üyeden ve 8 Yönetim Kurulu üyesinden oluşacak dostluk grubunun UBP’den 6, CTP’den 5, DP’den 2, HP’den 2, YDP’yi temsilen 1 üyesi oy birliğiyle kabul edildi.

Dostluk Grubunda kimler var?

Dostluk Grubu şu isimlerden oluştu:

UBP: İzlem Gürçağ Altuğra, Resmiye Eroğlu Canaltay, Hüseyin Çavuş, Fırtına Karanfil, Oğuzhan Hasipoğlu, Alişan Şan.

CTP: Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu, Ürün Solyalı, Erkut Şahali, Salahi Şahiner.

HP: Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers.

DP: Serhat Akpınar, Hasan Topal.

YDP: Talip Atalay.

Özersay: İçeriğe bakılmalı

Meclis’te daha sonra, Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alınmaya başladı.

Konu hakkında ilk sözü alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, belediyelerle ilgili yasa tasarılarının bir reform olarak gündeme geldiğini, ancak bunun her zaman reform anlamına gelmediğini, içeriğine bakılması gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da belediyelerle ilgili yaşadıkları süreci aktararak, temsilcilerinin iki kez bu konuda görüşmeye gitmesine rağmen, belediyelerle ilgili yasa tasarısının son halinin metnini, Meclis’e sunulmadan görmediklerini söyledi.

Oy çokluğu ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunda İdari, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuşmalarda ağırlıklı olarak belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının ele alındığı genel kurulda, tezkerenin oylamasından önce yeniden söz alan Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak “öneri sunmadınız” eleştirisini yanıtladı.

Komite başkan ve vekilleri bilgiye getirildi

Öte yandan komitelerin yeni başkan ve yardımcılarıyla ilgili seçimlerde belirlenen isimler Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros; İdari, Kamu, ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim oldu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışşilişkiler Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Başkan Vekilliğine CTP milletvekili Ongun Talat; Sayıştay Komitesi Başkanlığına CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, Başkan Vekilliğine UBP Milletvekili Alişan Şan oldu.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş; Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner; Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, Başkan Vekilliğine CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu getirildi.

YÖDAK üyeliğine Harutoğlu seçildi

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine Prof. Dr. Hülya Harutoğlu seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 47 milletvekilinin katıldığı oylamada, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu 35, Prof. Dr. Mustafa İlkan 10, Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu 2 oy aldı.

İlkan Varol Ombudsman oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan kapalı oylama sonucunda, İlkan Varol Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) oldu.

Cumhuriyet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisi, yani 33 kabul oyu aranan ilk turda, Varol, mevcut 48 milletvekilinden 26 kabul, 21 ret, 1 geçersiz oy aldı. Bunun üzerine ikinci tura geçildi.

Meclis iç tüzüğüne göre, salt çoğunluk, yani 26 kabul oyu aranan ikinci turda ise, Varol, mevcut 44 milletvekilinden, 27 kabul, 16 ret ve 1 geçersiz oy olarak Ombudsman oldu. Oylamanın ardından oturum kapatıldı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi, bugün saat 10.00’da yapılacak.

