‘Sokaklar yanacak’

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde dün uyarı grevine giderek, Meclis önünde eylem yaptı.

Eylemde tasarıyı geri çekmesi için hükümete Cuma mesai bitimine kadar süre verilerek, tasarı çekilmezse haftaya Pazartesi süresiz grev başlatılacağı ve Lefkoşa’da eylemler yapılacağı uyarısında bulunuldu.

Belediyelerde örgütlü 3 sendikanın üyeleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanarak, Meclis önüne yürüdü. Eyleme, bazı belediye başkanları ve örgütler de destek verdi.

Sendikal Platform’un da destek verdiği eylemde, “Belediyeme Dokunma”, “Toplu İş Sözleşmesi Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz”, “Belediyemizi Kapatanlardan Hesabını Sorarız”, “Belediyemize Sahip Çıkıyoruz” ve “Kapattırmayız” pankartlarının yanı sıra dövizler de taşındı.

Eylemde ayrıca, “Belediyemiz Kapatılamaz”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” ve “Hükümet İstifa” sloganları atıldı.

Erhürman ve Özersay destek belirtti

Meclis önündeki eylem sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li milletvekilleri ile Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP’li milletvekilleri de eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Eylemde; Dev-iş Başkanı Koral Aşam, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Sendikal Platform adına söz alan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bazı belediyelerin kapatılmasını ve belediyelerin birleştirilmesini içeren yasa tasarısını yırtarak, yırtılmış kâğıtları Başbakan Sucuoğlu’nun çöpüne atması talebiyle CTP Genel Başkanı Erhürman ve HP Genel Başkanı Özersay’a verdi.

Eylem alkışlarla sona erdi.

